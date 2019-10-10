Спецназ и морпехи ВСУ устроили перестрелку в районе разведения сил в Донбассе

Донецк, 10 октября. Военнослужащие 35-й бригады морской пехоты и 3-го полка спецназначения ВСУ устроили перестрелку в районе разведения сил в Донбассе. Об этом сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

«В 9.50 недалеко от назначенного участка разведения между украинским спецназом и националистами из 35-й бригады морской пехоты произошло боестолкновение», — сообщили в ДНР.

По данным разведки ДНР, причиной столкновения стал отказ украинских морпехов-радикалов выполнять приказ об отводе сил. Во время столкновения был отмечен пуск противотанковой управляемой ракеты. Информация о жертвах не поступала, добавили в ДНР.

«Данные факты являются неоспоримыми доказательствами саботирования процесса разведения сил и средств украинскими националистами и их попыток принудить руководство страны к отказу от курса мирного урегулирования конфликта в Донбассе», — подытожили в ДНР.

Ранее сообщалось, что Киев не подтвердил готовность начать разведение сил в районе Петровского в ДНР. Народная милиция ДНР выпустила ракету белого цвета в знак готовности к разведению, однако Киев проигнорировал знак и не подтвердил готовность к отводу сил. Накануне ДНР также заявила о готовности к разведению сил, выпустив ракету, но и она была проигнорирована.

ВСУ также сорвали разведение сил в районе Золотого в Луганской народной Республике (ЛНР). При этом первая попытка развести силы в районе Золотого была предпринята накануне, 9 октября.

Контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донбассе на заседании в Минске 1 октября согласовала разведение сил в районе Золотого в ЛНР и Петровского в ДНР. Разведение было запланировано на 7 октября и должно было продлиться 30 суток.