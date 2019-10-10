Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Подруга Заворотнюк рассказала, как помочь онкобольным

4 845
0 Оставить комментарий

Подруга Заворотнюк рассказала, как помочь онкобольным

Москва, 10 октября. Онкопсихолог и подруга актрисы Анастасии Заворотнюк Мария Контэ отказалась комментировать состояние звезды, но дала несколько советов, которые помогут больному на последней стадии рака.

Контэ не стала комментировать слухи о страшной болезни, которая настигла звезду сериала «Моя прекрасная няня».

«Это близкий мне человек, и в интересах семьи я не даю комментарии», — сказала она в беседе с KP.Ru.

В то же время Контэ рассказала, как онкобольному справиться со своим недугом. Она отметила, что больной должен понять, что не идет к выздоровлению, а продолжает жить.

Онкопсихолог своим пациентам предлагает представить, что у них не онкологическое заболевание, а тяжелая форма гриппа, который тоже смертельно опасен, однако не вызывает такого ужаса у людей.

«Самое главное — «проснуться» и понять, что ваша жизнь не начнется, когда вы выздоровеете, она идет прямо сейчас. Поэтому не пропускайте ни один день», — призвала подруга знаменитости.

По ее словам, больным следует быть рядом с родными и близкими, осознанно «есть, спать, говорить и думать».

О тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк стало известно летом этого года. По неподтвержденной информации, актриса борется с опухолью мозга. Диагноз актрисы подтвердили ее знакомые, но от родных никаких комментариев нет до сих пор, отметили «Известия». 

infox - new
Источник: KP.Ru
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров