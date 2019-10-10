Зеленский объяснил, почему не станет возвращать Крым и Донбасс военным путем

Киев, 10 октября. Украинский президент Владимир Зеленский объявил, что не станет «возвращать» Крым и Донбасс под контроль Киева военным путем.

Глава государства подчеркнул, что предпочел дипломатический путь.

«Я всегда говорил, если мы говорим о людях и территориях, первый приоритет — люди, второй приоритет – территории», — объяснил Зеленский.

Как передает RT, президент страны полагается на Минские соглашения и «нормандский формат». При этом он указал, что украинцы не выбрали бы главу государства, который «объявил бы войну и ввел военное положение на Украине».

Напомним, гражданская война длится на Украине с 2014 года. Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как они объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

После госпереворота в Киеве в 2014 году крымчане на народном референдуме заявили о желании воссоединиться с Россией. Голосование прошло в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. Крым стал российским регионом, Севастополь — городом федерального значения.

Тем не менее Киев волеизъявление крымчан так и не признал. Украинские власти по-прежнему называют полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, а в 2015 году они безосновательно признали Россию «страной-агрессором». Как пишет «Ридус», украинские власти призывают западные страны поддержать их позицию.

Ранее украинский политолог Сергей Белашко констатировал, что крымчане, как и жители республик Донбасса категорически не хотят возвращаться в состав Украины.