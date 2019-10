Предавшая курдов Америка преподала урок своим клиентам в Киеве

Вывод американских войск из Сирии и начатая Турцией военная операция против сирийских курдов, несомненно, напрямую связаны между собой. И никакие грозные твиты Дональда Трампа из Вашингтона: мол, если турки будут делать что-то «непозволительное», я разрушу их экономику, — не отменяют того простого факта, что влияние Америки в мире становится все меньше и слабее.

Позавчера Барак Обама «рвал в клочья» экономику России, вчера Трамп пытался сделать то же самое с Китаем, сегодня 45-й президент США угрожает Турции. Результаты? Россия — вновь мировая сверхдержава, американский дефицит в торговле с Китаем даже увеличился, а новые импортные пошлины привели только к тому, что на сделанных в Поднебесной товарах клеймо made in China стали менять на made in Malaysia, made in Taiwan или made in Vietnam.

Чего в этой ситуации должен бояться президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в июле 2016 года счастливо переживший, благодаря России, попытку проамериканского военного переворота? Он ничего и не боится, закупая, вопреки давлению из Вашингтона, российские ЗРК С-400 и заключая контракты на строительство газопровода «Турецкий поток» и АЭС в Аккую. Плюс — опять же, при непосредственном участии Москвы — урегулировав отношения с Ираном и получив возможность ослабить курдское сопротивление внутри страны.

Поэтому — раньше такое и представить было невозможно — турецкий президент говорил со своим американским коллегой «с позиции силы»: или можете остаться в Сирии, но только на совместных с нами военных базах, или выводите свои войска.

Третий, не озвученный вариант тоже был понятен: перспектива прямого турецко-американского конфликта — с потоком «ближневосточных» гробов, накрытых звездно-полосатыми флагами. Уж конечно, это как раз то самое, чего так не хватает Трампу накануне старта президентской гонки 2020 года… Так что сделанный нынешним хозяином Белого дома в этой ситуации выбор был вполне предсказуемым.

Прагматизм — великая сила и великая слабость Америки. Сила — когда Америка сильна, и слабость — когда Америка слаба. Вернее, прагматизм — мощный мультипликатор и силы, и слабости. Примерно такой же, как фондовая биржа для экономики. Может быстро вознести до небес, но так же быстро низвергнуть в пропасть.

Если эту особенность американцев правильно учитывать, то их прагматичность превращается в предсказуемость, которую можно использовать. «Щелкни кобылу в нос — она махнет хвостом», — формулу незабвенного Козьмы Пруткова применительно к нынешнему американскому президенту, выходцу из «большого бизнеса», можно слегка переделать: «Щелкни Трампа в нос — он напишет в Twitter».

У прагматичных США, бывшей британской колонии, известный принцип политики Лондона «Нет постоянных союзников и врагов, но есть постоянные интересы» немного изменен. Всего лишь на одно слово: «постоянные» заменено на «текущие». Но разница в итоге очевидна. Англичане предают своих союзников так, чтобы потом не утратить возможность снова сделать их своими союзниками. Американцы же делают это просто и незамысловато, в стиле «как только — так сразу», не заморачиваясь возможными раскладами на будущее.

И это «сразу» порой оказывается внезапным не только для объектов слива, но и для самого Дяди Сэма, как было, скажем, в Южном Вьетнаме в конце апреля 1975 года. Тогда недавние лидеры сайгонской власти были счастливы «месту» на веревочной лестнице уносившихся от «вьетконговцев» американских вертолетов…

Но куда чаще «друзья Америки» лишались власти ее собственными руками или даже принимали смерть от ее рук — и только потому, что Америка посчитала это для себя выгодным «здесь и сейчас». Маркос на Филиппинах, Пиночет в Чили, Норьега в Панаме, Милошевич в Югославии, Хусейн в Ираке, Каддафи в Ливии, — вот неполный список очень разных политиков, которые однажды очень напрасно посчитали хорошие отношения с США гарантией собственной безопасности.

И вот теперь выясняется, что курды тоже поставили не на ту лошадь — точнее, не на того ковбоя. Почему-то они решили, что помощь и «крыша» США — это всерьез и чуть ли не навсегда. При этом курды постоянно отвергали все альтернативные предложения, которые поступали к ним и из Дамаска, и из Анкары, и из Москвы. И в конце концов оказались в ситуации, когда должны в одиночку противостоять наступлению турецкой армии, имеющей подавляющее превосходство над их «отрядами самообороны».

Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. И к кому теперь обращаться за помощью и спасением? В ООН? В НАТО? В МВФ? В Совет Европы? В «Спортлото»?

Единственный реальный адрес — Москва, Кремль, Владимиру Путину. Президент России в телефонном разговоре с Эрдоганом уже призвал турецкого лидера «тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса», отметив важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважения ее суверенитета. Но, продемонстрировав тем самым готовность участвовать в решении «курдской проблемы», Путин продемонстрировал и то, что «мяч» теперь — на курдской стороне, и без соответствующей официальной просьбы он вмешиваться в нынешнюю ситуацию не намерен.

Интересно, что самую острую реакцию вне круга прямых участников конфликта проявила… Украина. Часть ее бывших и нынешних лидеров примерила курдскую ситуацию на себя — и ужаснулась перспективе «американского предательства».

Тем более что курды все-таки — реальный этнос с тысячелетней историей, не имеющий собственного государства. Тогда как «укры» — население реального полиэтничного государства, которое его коррумпированные власти, почти 30 лет внедряя при поддержке Запада ультранационалистическую идеологию, развалив экономику и развязав гражданскую войну, в конце концов сделали «несостоявшимся». И ни понимания, ни пощады этим «ветеранам брОУНовского движения» (ОУН1 — запрещенная в РФ организация) за совершенное ими не будет.

Выучат ли курды урок американского предательства? Выучат ли в Киеве урок сирийского Курдистана? Ответ на эти и некоторые другие, связанные с ними, вопросы мы наверняка получим в самое ближайшее время.

1 Организация запрещена на территории РФ.