Киев вновь сорвал разведение сил в Донбассе

Луганск, 10 октября. Украинские силовики не предприняли никаких действий для разведения сил в районе Золотого в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил руководитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Эсад Хумо.

«На настоящий момент мы не получили никакого сообщения о том, что будет проходить разведение сил и средств. Не было ни отказа, ни подтверждения», — приводит слова Хумо Луганский информационный центр.

Представитель ОБСЕ подчеркнул, что Киев не предпринял никаких действий для разведения сил. При этом первая попытка развести силы в районе Золотого была предпринята накануне, 9 октября. ЛНР выпустила белую ракету в знак готовности начать разведение, однако ВСУ не ответили на знак, тем самым сорвав разведение.

Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что срыв разведения сил в Донбассе свидетельствует о нежелании Киева проводить мирное урегулирование гражданского конфликта в Донбассе.

«Хочется отметить, что данная ситуация в очередной раз показывает неспособность действующей украинской власти воздействовать на руководство ВСУ, а также принимать решения и нести за них ответственность», — добавил Филипоненко.

Кроме того, Киев пока не подтвердил готовность начать разведение сил в районе Петровского в Донецкой Народной Республике (ДНР), об этом сообщило Донецкое агентство новостей. Народная милиция ДНР выпустила ракету белого цвета в знак готовности к разведению, однако Киев проигнорировал знак и не подтвердил готовность к отводу сил. Накануне ДНР также заявила о готовности к разведению сил, выпустив ракету, но и она была проигнорирована.

Контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донбассе на заседании в Минске 1 октября согласовала разведение сил в районе Золотого в ЛНР и Петровского в ДНР. Разведение было запланировано на 7 октября и должно было продлиться 30 суток.