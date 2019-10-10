Готовившего теракт экстремиста задержали в Крыму

Симферополь, 10 октября. Готовившего теракт экстремиста задержали в городе Саки в Крыму. У злоумышленника изъято самодельное взрывное устройство и бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщило управление ФСБ по Крыму и Севастополю.

«Задержан российский гражданин, приверженец нацистской идеологии, являющийся членом украинских экстремистских организаций», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

В пресс-службе уточнили, что преступник планировал совершить взрыв в одном из административных зданий Республики Крым. Во время спецоперации по задержанию экстремиста правоохранители обыскали принадлежащий ему гараж. Там было обнаружено и изъято СВУ, а также компоненты и инструменты для его изготовления, и бутылки с зажигательной смесью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное изготовление взрывных устройств». В настоящее время следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.