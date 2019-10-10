Москва, 10 октября. Москва не исключает, что Киев требует созвать саммит «нормандской четверки» для пересмотра предыдущих договоренностей лидеров, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он рассказал журналистам.

Лавров объяснил, зачем Киеву нужен саммит «нормандской четверки». По его словам, Москва сделает все, чтобы этого не допустить. Как уточнил российский дипломат, Киев добивается отмены договоренностей России, Украины, Германии и Франции.

«Это будет просто ударом по репутации «нормандской четверки», мы сделаем все, чтобы этого не допустить», — добавил он.

Контактная группа по урегулированию в Донбассе в ходе встречи на минской площадке согласовала «формулу Штайнмайера», которая названа по имени президента Германии, экс-председателя ОБСЕ, бывшего руководителя дипломатического ведомства ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера.

Напомним, в 2015 году глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (сейчас занимает пост президента ФРГ. — Прим. ФАН) предложил специальный порядок вступления в силу особого статуса Донбасса. Для этого необходимо провести в этом регионе выборы. В день их проведения в Донбассе будет временно установлен особый статус. Если ОБСЕ подтвердит легитимность результатов этих выборов, то регион сможет получить особый статус на постоянной основе. Этот порядок получил название «формула Штайнмайера».

Гражданская война на Украине продолжается с апреля 2014 года. Тогда Киев ввел войска на территорию юго-востока Украины, жители которой объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами государственного переворота, который произошел в стране. По данным ООН, жертвами военного конфликта стали более 10 тысяч человек.