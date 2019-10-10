Комиссия Минздрава выявила серьезные нарушения в онкоцентре имени Блохина

Москва, 10 октября. Комиссия Минздрава РФ выявила серьезные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина. Об этом сообщила глава департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Елена Байбарина на пресс-конференции.

Она рассказала, что врачи провели обходы и детально изучили истории болезни пациентов, которые проходили лечение как до прихода нового директора медучреждения, так и после.

«К сожалению, выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения», — сказала Елена Байбарина.

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники онкоцентра готовы уволиться в полном составе, если в медицинском учреждении не сменят директора. Эту должность занимает Светлана Варфоломеева, которую назначили на пост в июне. Заместитель директора центра Георгий Менткевич рассказал, что заявления об увольнении подали девять врачей. Шестеро из них — сотрудники отделения трансплантации, двое работают в отделении гематологии, один — в отделении головы и шеи.

В Минздраве отметили, что после поступления обращения врачей была создана специальная комиссия, которая должна разобраться в ситуации. Ее возглавила профессор Елена Байбарина. Членами комиссии стали сотрудники министерства и ведущие специалисты в области детской онкологии.

Как передает RT, глава Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Иван Стилиди сообщил, что из-за финансовых проблем учреждения более 30 сотрудников могут быть переведены на работу на полставки. Однако руководство не планирует дополнительных сокращений.