В Госдуме выступили против введения штрафов для родителей курящих детей

Москва, 10 октября. Нельзя наказывать родителей за курение детей, так как проследить за ними невозможно. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил депутат Государственной думы Михаил Емельянов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в правительстве обсуждается вопрос введения административной ответственности для родителей несовершеннолетних, которые курят. Речь идет о предупреждении, штрафе или аресте на несколько суток. Такая норма может быть закреплена в новой редакции КоАП, вступающей в силу с 2021 года.

Депутат Госдумы выступил против введения таких штрафов.

«Я думаю, это избыточная норма, потому что проследить за детьми невозможно», — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Проблема курения несовершеннолетних — «это больше вопрос морали, чем закона», считает первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия».

«Нужно активнее вести антипропаганду курения. Необходимо предпринимать меры по формированию позитивного поведения, а не перекладывать это на семью и на родителей», — уверен Емельянов.

Напомним, ранее в беседе с ФАН с инициативой немедленно запретить вейпы в России выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Он пояснил, что таким образом можно предупредить возможные гибели россиян.

О возможном запрете вейпов в ближайшие два-три года также сообщал и директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.