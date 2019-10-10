Жигунов заявил, что не давал интервью с откровениями о состоянии Заворотнюк

Актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов категорически опроверг факт того, что он дал откровенное интервью по поводу обстоятельств и причин выписки Анастасии Заворотнюк из больницы. Ранее интервью со странными откровениями Жигунова о том, что Анастасии якобы не давали нормально лечиться и что ее надломило то, что врачи раскрыли ей истинный диагноз, опубликовало малоизвестное издание Kokshetau Asia.

На просьбу Федерального агентства новостей прокомментировать озвученную в этом интервью информацию, Жигунов ответил:

«Это не мое интервью, я не давал его. Я не давал никаких комментариев вообще и не собираюсь этого делать впредь».

Между продюсером и корреспондентом ФАН произошел следующий диалог:

— То есть все это за вас кто-то насочинял? — Совершенно верно. — Получается, вы с этим изданием вообще не общались? — Да.

Ранее в СМИ появилась информация, что 48-летнюю Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, в которой актриса проходила лечение по поводу злокачественной опухоли головного мозга (глиобластомы). Сообщалось, что актриса сильно изменилась из-за болезни и что у нее развился частичный паралич. Также появилась информация, что Заворотнюк, возможно, продолжит лечение в одном из реабилитационных центров.

Семья Анастасии Заворотнюк категорически отказывается давать какую-либо информацию о состоянии актрисы, что предсказуемо множит слухи.

Так, СМИ сообщали, что 48-летняя звезда сериала «Моя прекрасная няня» узнала о своей болезни во время беременности. При этом, по мнению специалистов, экстракорпоральное оплодотворение, к которому прибегла Заворотнюк, чтобы в третий раз стать мамой, не могло стать причиной развития опухоли.