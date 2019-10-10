Трамп оправдал американку, сбившую в Британии подростка ради «великой Америки»

Москва, 10 октября. Лидер США Дональд Трамп пытается поддерживать иллюзию былого величия Америки и свой органичный для нынешней популистской политической элиты имидж, вступаясь за американку, которая насмерть сбила подростка в Великобритании. К такому выводу пришел политолог Дмитрий Орешкин.

В октябре Трамп защитил 42-летнюю жену американского дипломата, которая врезалась на своей машине в мотоцикл 19-летнего британца Гарри Данна. Молодой человек не выжил. Виновная в его гибели гражданка Америки покинула Великобританию и вернулась в Соединенные Штаты, несмотря на то, что британская полиция выносила ей предписание оставаться в стране.

Американский лидер отказал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в просьбе лишить подозреваемую дипломатической неприкосновенности и вместо этого предложил семье погибшего встретиться с супругой дипломата «для исцеления».

«Когда вы привыкаете к вождению по одной стороне, а потом оказываетесь в других условиях, то такое может произойти. Нужно соблюдать осторожность. <…> Это был ужасный несчастный случай», — оправдал гражданку США Трамп.

Эксперт объяснил, почему американскому президенту так свойственно нарушать международные нормы этики и права в интересах своей страны.

«Были времена, когда на Америку приходилась почти половина промышленного производства всего мира. А сейчас — максимум четверть, и доля идет вниз. <...> В социальном восприятии она перестала быть «хрустальным градом на холме», о котором в свое время говорил Рональд Рейган», — заметил политолог в интервью «360».

Он вспомнил, что действующий лидер США в 2016 году пришел к власти под лозунгом «Сделаем Америку снова великой», и отметил, что в прошлом, когда государство действительно было великим, оно не выдавало своих граждан. В нынешних Соединенных Штатах прежнее величие «размывается», говорит эксперт.

Орешкин обратил внимание и на то, что гражданка США верно просчитала ситуацию с возвращением на родину, ведь таким образом она скрылась от британского правосудия.

Политолог убежден, что американская сторона не станет спешить выдавать ее, а Британия не станет слишком настойчиво требовать ее выдачи.

«Потому что это означало бы утрату какой-то доли политической поддержки Соединенных Штатов», — пояснил специалист.

Фразу Трампа о неудобстве езды по левой стороне дороги Орешкин назвал рациональной, она не исключает ответственность за произошедшее. Скорее, это смягчающее обстоятельство, внимание на которое должен был бы обратить британский суд.

«Трамп действует вполне в рамках своей траектории, демонстрируя готовность легко нарушать международные нормы этики и права в интересах Соединенных Штатов», — говорит Орешкин.

По мнению политолога, американскому лидеру свойственна «пустая риторика пафоса», во многом благодаря ей он полностью соответствует тому имиджу, который в свое время Владимир Высоцкий обозначил как «врун, болтун и хохотун».

Орешкин уверен, что существующая политическая элита США персонализирована одним человеком «достаточно органично, очень прискорбно и, по-видимому, неизбежно».

Трамп как политическое явление в сегодняшних США в значительной степени и есть ответ на запрос на повторное величие, который обозначился у американского избирателя, заключил политолог.