Дамаск, 12 октября. Инженерные группы сирийской правительственной армии продолжают прочесывать фермы и города, которые были освобождены во время недавней военной операции в северных районах провинций Хама и Идлиб. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В частности, сирийские военные обнаружили сеть туннелей и пещеры на сельскохозяйственных землях, окружающих город Хан-Шейхун в южной части Идлиба.

Местный источник сообщил, что инженерные подразделения наткнулись на пещеру с длинной сетью туннелей, которую террористы запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 использовали в качестве своей штаб-квартиры, там же они прятались от российских и сирийских авиаударов.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Источник указал, что длина пещеры составила около 150 метров. Она была спроектирована террористами, в ней имеются проемы, также вырыты боковые входы внутри горы, чтобы обеспечить почти полную защиту от ударов с воздуха.

Кроме того, армейские подразделения нашли оружие и боеприпасы, спрятанные внутри пещеры.

Стоит отметить, что армейские подразделения в сотрудничестве с силами безопасности продолжают прочесывать деревни и города, освобожденные от терроризма, в целях сохранения жизни и безопасного возвращения гражданских лиц. САА не первый раз находят оружие и пещеры незаконных террористических регионов в освобожденных регионах. Как правило, это происходит почти каждый день.

Ранее сообщалось, что силы безопасности Сирии обнаружили склад оружия в районе Аль-Аль-Ляджат в северо-западной части провинции Эс-Сувейды. В частности, сирийские военные изъяли 52 ящика с боеприпасами, 45 взрывных устройств и медицинских материалов, оставшихся от вооруженных террористических групп, которые когда-то обитали в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.