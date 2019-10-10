Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии
  /  Обновлено: 

Россия будет способствовать завязыванию диалога Турции и Сирии, заявил Лавров

184
0 Оставить комментарий

Россия будет способствовать завязыванию диалога Турции и Сирии, заявил Лавров

Москва, 10 октября. Действия США и западной коалиции на восточном берегу Евфрата помешали реализовать Аданское соглашение, которое могло урегулировать озабоченности Анкары и Дамаска, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 

Он напомнил, что это соглашение было принято в 1998 году. Согласно этому документу, Сирия прекратила оказывать поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК) и выдворила ее лидера Абдуллаха Оджалана за пределы своей территории. Кроме того, соглашение предполагало совместные усилия по пресечению террористических акций на границе Турции и Сирии.

Сейчас Москва, по словам главы МИД РФ, будет способствовать тому, чтобы Дамаск наладил диалог с Анкарой и курдскими организациями.

«Мы будем добиваться необходимости завязывания диалога между Турцией и Сирией. У нас есть основания полагать, что это в интересах обеих сторон», — сказал он.

Напомним, о начале операции «Источник мира» на севере Сирии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября. По его словам, она направлена против запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 и РПК, которую Анкара считает террористической организацией. В тот же день ВВС Турции нанесли авиаудары по городу Рас-аль-Айн в сирийской провинции Хасака и городу Телль-Абъяд. За авиаударами началась и наземная часть операции. 

В Минобороны Турции заявили, что после начала операции «Источник мира» были нанесены удары по 181 цели курдских формирований на севере САР.  По данным гостелевидения Сирии, жертвами обстрелов городов Рас-аль-Айн, Камышли, Дербасия и Мушаррафа стали восемь мирных сирийцев, еще 20 были ранены. 

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров