Россия будет способствовать завязыванию диалога Турции и Сирии, заявил Лавров

Москва, 10 октября. Действия США и западной коалиции на восточном берегу Евфрата помешали реализовать Аданское соглашение, которое могло урегулировать озабоченности Анкары и Дамаска, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что это соглашение было принято в 1998 году. Согласно этому документу, Сирия прекратила оказывать поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК) и выдворила ее лидера Абдуллаха Оджалана за пределы своей территории. Кроме того, соглашение предполагало совместные усилия по пресечению террористических акций на границе Турции и Сирии.

Сейчас Москва, по словам главы МИД РФ, будет способствовать тому, чтобы Дамаск наладил диалог с Анкарой и курдскими организациями.

«Мы будем добиваться необходимости завязывания диалога между Турцией и Сирией. У нас есть основания полагать, что это в интересах обеих сторон», — сказал он.

Напомним, о начале операции «Источник мира» на севере Сирии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября. По его словам, она направлена против запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 и РПК, которую Анкара считает террористической организацией. В тот же день ВВС Турции нанесли авиаудары по городу Рас-аль-Айн в сирийской провинции Хасака и городу Телль-Абъяд. За авиаударами началась и наземная часть операции.

В Минобороны Турции заявили, что после начала операции «Источник мира» были нанесены удары по 181 цели курдских формирований на севере САР. По данным гостелевидения Сирии, жертвами обстрелов городов Рас-аль-Айн, Камышли, Дербасия и Мушаррафа стали восемь мирных сирийцев, еще 20 были ранены.

1 Организация запрещена на территории РФ.