Эксперты назвали опасность постоянного ношения кроссовок

Москва, 10 октября. Кроссовки кажутся наиболее комфортной обувью на каждый день. Однако постоянное ношение кроссовок имеет ряд опасных последствий.

Американские ученые из Университета Орегона провели исследование, которое выявило опасные последствия постоянного ношения кроссовок. Эксперты пришли к выводу, что любители кроссовок больше предрасположены к развитию пяточной шпоры.

Еще одной опасностью постоянного ношения кроссовок является появление грыжи позвоночника. При постоянном хождении в обуви на плоской подошве происходит неравномерное распределение нагрузки на позвоночник, что может привести к проблемам с осанкой или даже появлению грыжи.

Мода на кроссовки также привела к распространению плоскостопия среди молодых людей. Это заболевание сопровождается болью в ногах и стопах. Еще одним последствием любви к кроссовкам является деформация стоп и появление косточек на ногах. Кроме того, постоянное ношение кроссовок может вызвать смещение в коленных суставах, что станет причиной косолапости и постоянных болей в спине. Эксперты советуют внимательно выбирать кроссовки и покупать модели с дополнительным слоем в подошве в области пяток и жесткой задней частью, пишет Planet Today.