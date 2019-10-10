Анкара, 10 октября. Бойцы так называемой Сирийской свободной армии присоединились к проведению турецкой операции «Источник мира» в Сирии.

Вооруженная сирийская оппозиция присоединилась к операции армии Турции. Отмечается, что части вооруженной оппозиции вошли в районы, которые находятся к востоку от реки Евфрат, для поддержки армии Турции. Как пишет «Анатолийское агентство», при этом, по оценке экспертов, участие ССА в операции грозит Сирии еще большей нестабильностью, поскольку боевики однозначно займут эти территории и будут враждовать с президентом САР Башаром Асадом.

В четверг стало известно, что Совбез ООН соберется для обсуждения операции Турции в Сирии. Представители Франции, Германии и Великобритании высказали недовольство проведением военной операции Турции.

О желании собрать членов ООН сообщила государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален. Сейчас представители стран составляют общее заявление, в котором они высказывают осуждение действий Турции в Сирии.

Турция и США в августе 2019 года договорились о создании в Сирии центра совместных операций, предназначенного для проживания сирийских беженцев. Однако спустя два месяца во время телефонного разговора президенты Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган не смогли достигнуть соглашений о дальнейших совместных действиях, и Штаты вывели свои войска из приграничной территории.

После этого глава Турции заявил о начале новой военной операции под названием «Источник мира». Первым городом, по которому ВВС Турции нанесли удары, стал Рас-эль-Айн. В настоящее время известно о двух погибших мирных жителях Сирии.