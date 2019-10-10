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В ДНР и ЛНР запустили сигнальные ракеты в знак готовности начать отвод сил

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В ДНР и ЛНР запустили сигнальные ракеты в знак готовности начать отвод силДонецк, 10 октября. Военнослужащие ДНР и ЛНР запустили сигнальную ракету, говорящую о готовности к разведению сил в Донбассе.

Руководитель представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко сообщил, что в полдень представители Луганска запустили ракету белого цвета «в подтверждение готовности к разведению» сил населенного пункта Золотое.

Представители Народной милиции ДНР также выпустили в небо ракету белого цвета в населенному пункте Петровское в знак готовности к возобновлению процесса отвода войск.

Теперь, как отметил Филипоненко, ожидаются ответные действия со стороны Киева.

В начале октября контактная группа в Минске достигла договоренности об отводе сил в Донбассе. Изначально процесс отвода сил в Донбассе был запланирован на 9 октября, представители республик Донбасса выпустили сигнальные ракеты о готовности к операции. Однако ответных сигналов со стороны Киева не последовало.

Националисты устроили на Украине беспорядки из-за согласования Киевом «формулы Штайнмаера», которая определяет механизм предоставления Донбассу особого статуса. Радикалы устроили провокацию на блокпосту у города Кременная.

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Источник: ТАСС
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