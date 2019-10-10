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На Украине назвали тех, кому выгодно заявление евродепутата о «влиянии» РФ на коррупцию

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На Украине назвали, кому выгодно заявление евродепута о «влиянии» РФ на коррупцию в стране

Заявления о российском влиянии на украинскую коррупцию — это попытка «поджечь» ситуацию на Украине. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Оправдание коррупции на Украине

Поддерживающий Киев евродепутат от Болгарии в среду, 9 октября, в Европарламенте на слушаниях по Украине попытался оправдать коррупцию на Украине. По его мнению, это якобы российское влияние.

9 октября в Европарламенте с заявлением по ситуации на Украине перед полупустым залом пленарных заседаний выступила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. В ходе данного заседания слово взял болгарский европарламентарий Александр Александров-Йорданов от крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии.

На Украине назвали, кому выгодно заявление евродепута о «влиянии» РФ на коррупцию в стране

Он подверг критике «формулу Штайнмайера», которая, как утверждает болгарский политик, играет на руку России. Затем внезапно для всех евродепутат переключился на проблему коррупции на Украине.

«Коррупция на Украине — это российский продукт», — заключил он после недолгих рассуждений.

Удобный тренд

Как отметил Евгений Голышкин, заявления европейских чиновников про «российскую роль» в украинском общегражданском конфликте показывают, что существуют внешние стороны, поджигающие ситуацию и имеющие свои интересы на Украине.

«Вся эта ситуация с «формулой Штайнмайера» говорит о том, что в Европе уже давно нет единого Европейского союза. Есть только силы, которые исходят из интересов тех или иных сторон в существующем геополитическом и геоэкономическом противостоянии. Сейчас в связи со сложной ситуацией на Украине в вопросе имплементации Минских соглашений и нарастающего противостояния между финансово-промышленными группами тема каких-то эфемерных российских влияний в конфликте в Донбассе будет муссироваться», — пояснил Евгений Голышкин.

Украинский политолог предположил, что «зависающая» встреча «нормандской четверки» будет насыщена конкретикой, так как стороны уже устали от перманентной нестабильности.

На Украине назвали, кому выгодно заявление евродепута о «влиянии» РФ на коррупцию в стране

Кроме того, Голышкин, говоря об украинской коррупции, заметил, что за пять лет пост-майданной власти на Украине накопились проблемы между рассорившимися лагерями этой власти. Все обвиняют друг друга в коррупции и работе «на врага».

«Конечно, это Петр Порошенко породил запутанную систему с офшорами и подставными фирмами, грабя 5 лет страну. Сейчас у него сложный период ввиду активизирующегося расследования по ряду уголовных дел, связанных именно с коррупцией. Но при чем тут Россия, если эти самые майданные лагеря наперегонки разворовывали бюджет и собственность во имя «борьбы с агрессором»? Такие заявления европейских чиновников разного ранга стоит расценивать исключительно в контексте внутреннего украинского противостояния. А обвинять Россию — это удобный тренд, выработанный украинскими политиками», — заключил Евгений Голышкин.

Европейский союз неоднократно сообщал, что внимательно оценивает ход реформ на Украине, включая борьбу с коррупцией. В 2018 году Евросоюз выпустил доклад о ходе выполнения соглашения об ассоциации с Украиной, в котором отмечал замедление темпов реализации украинских реформ в области борьбы с коррупцией. В ЕС тогда заявили, что нельзя допустить «отката» в этой сфере.

«Формула Штайнмайера» включается в себя три пункта. Первый из них — это проведение выборов в Донецкой и Луганской народных республиках. Второй — подтверждение демократических выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третий — закрепление особого статуса Донбасса в Конституции Украины, передача контроля над границей РФ. Затем на постоянной основе вступает в силу особый статус Донбасса.

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