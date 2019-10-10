На Украине назвали тех, кому выгодно заявление евродепутата о «влиянии» РФ на коррупцию

Заявления о российском влиянии на украинскую коррупцию — это попытка «поджечь» ситуацию на Украине. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Оправдание коррупции на Украине

Поддерживающий Киев евродепутат от Болгарии в среду, 9 октября, в Европарламенте на слушаниях по Украине попытался оправдать коррупцию на Украине. По его мнению, это якобы российское влияние.

9 октября в Европарламенте с заявлением по ситуации на Украине перед полупустым залом пленарных заседаний выступила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. В ходе данного заседания слово взял болгарский европарламентарий Александр Александров-Йорданов от крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии.

Он подверг критике «формулу Штайнмайера», которая, как утверждает болгарский политик, играет на руку России. Затем внезапно для всех евродепутат переключился на проблему коррупции на Украине.

«Коррупция на Украине — это российский продукт», — заключил он после недолгих рассуждений.

Удобный тренд

Как отметил Евгений Голышкин, заявления европейских чиновников про «российскую роль» в украинском общегражданском конфликте показывают, что существуют внешние стороны, поджигающие ситуацию и имеющие свои интересы на Украине.

«Вся эта ситуация с «формулой Штайнмайера» говорит о том, что в Европе уже давно нет единого Европейского союза. Есть только силы, которые исходят из интересов тех или иных сторон в существующем геополитическом и геоэкономическом противостоянии. Сейчас в связи со сложной ситуацией на Украине в вопросе имплементации Минских соглашений и нарастающего противостояния между финансово-промышленными группами тема каких-то эфемерных российских влияний в конфликте в Донбассе будет муссироваться», — пояснил Евгений Голышкин.

Украинский политолог предположил, что «зависающая» встреча «нормандской четверки» будет насыщена конкретикой, так как стороны уже устали от перманентной нестабильности.

Кроме того, Голышкин, говоря об украинской коррупции, заметил, что за пять лет пост-майданной власти на Украине накопились проблемы между рассорившимися лагерями этой власти. Все обвиняют друг друга в коррупции и работе «на врага».

«Конечно, это Петр Порошенко породил запутанную систему с офшорами и подставными фирмами, грабя 5 лет страну. Сейчас у него сложный период ввиду активизирующегося расследования по ряду уголовных дел, связанных именно с коррупцией. Но при чем тут Россия, если эти самые майданные лагеря наперегонки разворовывали бюджет и собственность во имя «борьбы с агрессором»? Такие заявления европейских чиновников разного ранга стоит расценивать исключительно в контексте внутреннего украинского противостояния. А обвинять Россию — это удобный тренд, выработанный украинскими политиками», — заключил Евгений Голышкин.

Европейский союз неоднократно сообщал, что внимательно оценивает ход реформ на Украине, включая борьбу с коррупцией. В 2018 году Евросоюз выпустил доклад о ходе выполнения соглашения об ассоциации с Украиной, в котором отмечал замедление темпов реализации украинских реформ в области борьбы с коррупцией. В ЕС тогда заявили, что нельзя допустить «отката» в этой сфере.

«Формула Штайнмайера» включается в себя три пункта. Первый из них — это проведение выборов в Донецкой и Луганской народных республиках. Второй — подтверждение демократических выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третий — закрепление особого статуса Донбасса в Конституции Украины, передача контроля над границей РФ. Затем на постоянной основе вступает в силу особый статус Донбасса.