В ходе столкновений в сирийской провинции Хасака погибли 14 турецких военных

Рас-эль-Айна, 10 октября. Недалеко от города Рас-эль-Айна в сирийской провинции Хасака погибли 14 турецких военных во время столкновений с курдской коалицией «Силы демократической Сирии» (СДС). Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen, ссылаясь на курдские источники, которые утверждают, что СДС без каких-либо проблем смогли отразить наступление турецкой армии.

Ранее «Силы демократической Сирии» объявили, что подорвали четыре турецких танка недалеко от города Телль-Абъяд, из-за чего погибли пять военных.

В то же время Минобороны Турции заявляет, что операция «Источник мира», проводимая в Сирии, прошла успешно, все обозначенные цели были захвачены.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что собирается начать новую военную операцию «Источник мира» на севере Сирии. Эрдоган рассказал, что операция проводится совместно с Сирийской свободной армией (САА). После того, как ВВС Турции провели серию авиаударов по позициям курдских формирований, операция была фактически начата. Как сказал Эрдоган, главная цель операции — «уничтожить террористическую угрозу» на южных границах Турции и создать безопасную зону, куда смогут вернуться жители Сирии, сбежавшие в Турцию.