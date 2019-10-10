Украинский националист призвал выслать посла ФРГ из Киева

Украина должна выслать из Киева немецкого посла. От этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил один из основателей Украинской республиканской партии Степан Хмара.

Так украинский националист прокомментировал возможное недовольство странами-участницами «нормандского формата» срывом разведения войск в Донбассе со стороны Киева.

«А кто они такие?! Что мы им должны? Германия с нами еще не рассчиталась за то, что она нанесла во время Второй мировой войны», — возмутился позицией стран-участниц собеседник ФАН.

По словам Хмары, о преступлениях Германии ей нужно постоянно напоминать.

«Зубы нужно иметь! Но кому у нас там зубы-то иметь? [Министру иностранных дел Украины Вадиму] Пристайко? Это же пастух!» — с горечью признал основатель Украинской республиканской партии.

Германия «нарушила все законы» и забыла о своих преступлениях, добавил Хмара.

«Немцы говорят, что Россия — это великая европейская страна и так далее. Меркель вообще обнималась с Путиным, — негодует украинский националист. — Нам надо посылать ноты протеста! Высылать посла Германии! Нужно действовать!»

Однако перед этим украинцам нужно «выгнать российское посольство в Украине», убежден националист.

«Выгнать их бизнес. Их журналистов, культурные организации. Они кишат тут, в Украине, агентура российская...» — с ненавистью заявил он.

Само подписание формулы Штайнмайера собеседник ФАН считает преступлением президента Зеленского и верховного руководства ВСУ.

«Это начало капитуляции! И за это они будут отвечать в свое время, — предостерег Хмара. — Они же сдают украинские территории!»

Напомним, в начале октября контактной группой в Минске были подписан текст так называемой «формулы Штайнмайера». Она предусматривает введение особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской области, разведение войск и прекращение огня.

Подписание документа вызвало волну возмущения среди украинских националистов.