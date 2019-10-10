Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

«Союзмультфильм» покажет сериал о спорте и здоровье

537
0 Оставить комментарий

«Союзмультфильм» покажет сериал о спорте и здоровье

Москва, 10 октября. «Союзмультфильм» планирует выпустить мультсериал о спорте и здоровом образе жизни. Эта тема будет затронута впервые за несколько десятилетий.

Студия создаст проект совместно с оператором по внедрению комплекса ГТО. Первая серия может выйти уже в 2020 году.

Председатель правления киностудии Юлиана Слащева напомнила, что «Союзмультфильм» не выпускал ленты спортивной тематики со времен мультфильмов «Необыкновенный матч» и «Шайбу, шайбу!».

Ранее стало известно, что студия «Союзмультфильм» провела ребрендинг и откроет мультимедийный парк на ВДНХ к лету 2020 года. Сейчас идет реконструкция павильона номер семь на ВДНХ, который раньше назывался «Семена». Студия разработала новый фирменный стиль, который учитывает «актуальные культурные коды».

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров