«Союзмультфильм» покажет сериал о спорте и здоровье

Москва, 10 октября. «Союзмультфильм» планирует выпустить мультсериал о спорте и здоровом образе жизни. Эта тема будет затронута впервые за несколько десятилетий.

Студия создаст проект совместно с оператором по внедрению комплекса ГТО. Первая серия может выйти уже в 2020 году.

Председатель правления киностудии Юлиана Слащева напомнила, что «Союзмультфильм» не выпускал ленты спортивной тематики со времен мультфильмов «Необыкновенный матч» и «Шайбу, шайбу!».

Ранее стало известно, что студия «Союзмультфильм» провела ребрендинг и откроет мультимедийный парк на ВДНХ к лету 2020 года. Сейчас идет реконструкция павильона номер семь на ВДНХ, который раньше назывался «Семена». Студия разработала новый фирменный стиль, который учитывает «актуальные культурные коды».