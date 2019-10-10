Зеленский предложил России изменить формат переговоров по Донбассу

Киев, 10 октября. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что изменит формат переговоров с Россией, если минские договоренности не помогут установить мир в Донбассе. Об этом он сообщил в ходе пресс-марафона в Киеве.

Зеленский заявил, что Украина готова вести с российской стороной диалог по Донбассу для скорейшего разрешения конфликта в регионе.

«У нас есть возможность разговаривать с Российской Федерацией в нормандском формате… Так как мы хотим завершить эту войну, у бывшей власти такого мощного желания как у нас, такого мощного давления на это не было. Мы готовы говорить. Мы готовы говорить по телефону, в нормандском формате, в Минске», — сказал глава Украины.

Зеленский также отметил, что Киев готов вести переговоры с Россией и в рамках «расширенного нормандского формата» и предложил включить в обсуждения новых участников.

«Я откровенно говорю: «Хотите, давайте другой формат, привлекайте к нормандскому формату больше стран. Мы готовы». Мы должны вернуть территорию и завершить войну. Если мы не сможем это сделать, на мое место придут другие, спокойно. Придут другие, пусть они это сделают. Может, будут лучшими», — заключил он.

Сегодня в Киеве в гастрономическом центре Kyiv Food Market Зеленский проводит пресс-марафон, в рамках которого в течение 10 часов будет общаться с представителями СМИ. Журналисты назвали это событие «встречей на рынке».

Ранее в ходе марафона президент Украины назвал своей миссией на посту главы государства прекращение войны в Донбассе.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. Она была вызвана государственным переворотом, который произошел в Киеве. Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новым властям, объявили о формировании ЛНР и ДНР. В ответ на это Киев развернул против республик Донбасса военную операцию.

Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины и неоднократно обращала внимание Киева на необходимость проведения прямых переговоров с Донецкой и Луганской народными республиками.

Урегулировать внутриукраинский конфликт пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске. Стороны подписали ряд соглашений о перемирии. 1 октября была принята «формула Штайнмайера», которая регламентирует предоставление Донбассу особого статуса.