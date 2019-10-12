Дамаск, 11 октября. Жительница сирийской провинции Хасака рассказала в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) о том, как курдские формирования насильственно вербуют местных жителей, заставляя молодежь сражаться на своей стороне.

В качестве своего рода политики ограничения населения, проводимой в районах, находящихся под контролем курдов, жителей деревень Тель-Хармал, Хадрави и Видада Абделя к югу от Рас-аль-Айна заставляют выплачивать налоги за члена своей семьи, отказавшегося участвовать в военных действиях.

«Что касается действий курдов в отношении арабов, их можно назвать притеснением. Они мобилизуют детей в возрасте до 18 лет, чтобы они воевали на их стороне», — заявила местная жительница.

В случае неуплаты курды угрожают жителям провести обыск в их домах и конфисковать их автомобили. По ее словам, некоторые родители заплатили огромный налог из-за страха за своих несовершеннолетних детей, которых могут призвать на службу.

Курдские ополченцы украли масло, предметы старины и пшеницу и продали их Турции, они также запретили детям учиться в школах правительства Сирии,заставляя их изучать свой язык и культуру.

«Они отключают электричество и не дают жителям топливо и продукты. Они крадут природные ресурсы. Также они крадут ценности и артефакты и контрабандой перевозят их в Турцию», — добавила собеседница ФАН.

Напомним, что сирийское правительство в сотрудничестве с российским союзником пыталось договориться с курдами, однако они никогда не шли навстречу.

«Сирийское правительство при поддержке российского союзника попыталось договориться с ними, но курды никогда не хотели уступать», — отметила местная жительница.

Примечательно, что курдские ополченцы, находящиеся в провинции Хасака, принудительно призывают людей на военную службу с конца 2014 года, это привело к бегству большинства молодых людей, проживающих в регионе.