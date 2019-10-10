В Киеве рассказали, что поможет Зеленскому удержаться у власти

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо предпринять жесткие меры в отношении предыдущей власти. В частности, украинский народ ожидает жестких посадок команды экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил глава Украинской академии политических наук Николай Михальченко. Так он прокомментировал происходящие сейчас в Киеве беспорядки, вызванные подписанием контактной группой в Минске так называемой «формулы Штайнмайера».

По словам украинского политолога, происходящее сейчас в Киеве называть Майданом нельзя.

«Порошенко и его группа делают все возможное, чтобы превратить это в Майдан. Но это не может быть Майданом по ряду причин», — отметил собеседник ФАН.

Дело в том, что Порошенко возглавляет многочисленную группу проигравших, подчеркнул эксперт. Остальное же население Украины не поддерживает курс его политики.

«Народ сейчас не готов к новому Майдану. Он еще не разочаровался в новой власти. Поэтому ждать нового Майдана сейчас нельзя», — констатировал Михальченко.

По-настоящему масштабных массовых выступлений можно будет ждать через несколько месяцев, весной — в том случае, если действующая власть «дискредитирует себя бездеятельностью», предположил украинский эксперт.

«Люди ждут одного: посадок. Если Зеленский и его команда решатся на посадки представителей бывшей власти, тогда популярность его как политика вырастет», — убежден политолог.

Если же посадки будут буксовать, а дела — не доведены до логического конца, это не даст никакого эффекта, уверен он.

«Нужны активные действия. Необходимо арестовать представителей бывшей власти и начать против них реальные уголовное дела», — заверил Михальченко.

Сейчас же правоохранительные органы надеются, что из-за числа возбужденных против Петра Порошенко уголовных дел последний испугается и убежит из страны, отметил собеседник ФАН.

«Но Порошенко не так прост. Он будет ждать конкретных шагов власти. А простое возбуждение новых уголовных дел против него мало что дает», — констатировал украинский политолог.

Дело в том, что к этому дню Порошенко совершил так много нарушений конституции и законов Украины, что количество возбужденных против него дел попросту не имеет значения, резюмировал Николай Михальченко.

В начале октября представителями контактной группы в Минске был подписан текст так называемой «формулы Штайнмайера». Она предусматривает отвод военных сил и введение особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской области.

Подписание документа вызвало возмущение среди украинских националистов.