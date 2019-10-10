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Ливийский генерал прокомментировал начало турецкой операции в Сирии

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Ливийский генерал прокомментировал начало турецкой операции в Сирии

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари на пресс-конференции в Бенгази прокомментировал начало турецкой операции «Источник мира», направленной против курдских вооруженных формирований в Сирии.

В частности, он назвал действия Анкары вторжением в САР и захватом арабских земель. Генерал также заметил, что турки сейчас располагают большим количеством освобожденных из тюрем боевиков. Этих боевиков Турция отправляет в Ливию через порты и аэропорты Триполи, Мисураты и Зувары сражаться на стороне Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, что представляет большую угрозу для будущего страны.

Напомним, в среду, 9 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально объявил о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии. Цель операции — освободить территорию вдоль сирийско-турецкой границы к востоку от Евфрата от курдских вооруженных формирований и создать там «зону безопасности». Об итогах первого дня операции читайте в материале Федерального агентства новостей.

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