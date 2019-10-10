Ситуация в Донбассе — одна из основных тем встречи президента Украины Владимира Зеленского с прессой. Она проходит сегодня в Киеве. И по некоторым данным будет продолжаться 10 часов. Прекращение войны в ДНР и ЛНР глава государства назвал своей основной миссией. Он отметил, что те люди, которые считают себя частью Украины, должны иметь возможность вернуться в страну. Все главные вопросы обсудят на саммите «нормандской четверки». Но Петр Порошенко делает все, чтобы эта встреча не состоялась. Как отметил Зеленский, экс-президент Украины подталкивает людей к «майдану», чтобы в Золотом и Петровском не состоялось разведение сил.

В Германии, тем временем, полиция продолжает искать ответы на вопросы, связанные со вчерашней стрельбой в местной синагоге. Сколько было преступников? С какой целью злоумышленники это сделали? Один из подозреваемых — некий Штефан Б. По сообщениям местных СМИ, правоохранители провели в его доме обыски и обнаружили улики. По предварительной версии, мотив преступления — антисемитизм. Напомним, накануне в Галле на востоке Германии неизвестные бросили гранату на территорию еврейского кладбища и открыли огонь у синагоги. В результате стрельбы погибли два человека, еще двое ранены.

Авиасообщение между Россией и Грузией

Восстановление авиасообщения между Москвой и Тбилиси должно произойти как можно скорее. Такое заявление сделал глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Дипломат отметил, что это будет выгодным для двух стран.

«Несмотря на создавшееся положение, которое было за последнее время, ни один гражданин России не становился жертвой не то, чтобы насилия, но и оскорбления в Грузии», — заявил Давид Залкалиани.

За восстановление отношений выступает и Россия. Несколько дней назад глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников также заявил, что в скором времени самолеты начнут летать в Грузию. Но главное для этого условие — безопасность россиян. Запрет на полеты в соседнюю страну вступил в силу 8 июля. Эта вынужденная мера. Дело в том, что в Грузии начались беспорядки и явные антироссийские провокации.