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Гришаева посочувствовала Заворотнюк из-за караулящих под каждым деревом людей

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Гришаева посочувствовала Заворотнюк из-за караулящих под каждым деревом людей

Москва, 10 октября. Заслуженная актриса Росси Нонна Гришаева выразила сочувствие коллеге Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с онкологическим заболеванием, из-за публикаций в Сети информации о ее состоянии. Своими мыслями актриса поделилась на круглом столе на тему «Неприкосновенность частной жизни в цифровой век», который проходит в Государственной думе.

Гришаева пожаловалась, что артистов, которые после тяжелых съемок хотят отдохнуть, «караулят под каждым деревом». По ее словам, поджидающие звезд люди «беспринципны, без совести, без чести».

«Они за деревьями тебя караулят, когда ты на кладбище хоронишь близкого человека, чтобы сфотографировать твою эмоцию и потом это продавать», — подчеркнула она.

Гришаева посочувствовала Заворотнюк из-за караулящих под каждым деревом людей

Говоря о назойливых папарацци, художественный руководитель Московского областного театра юных зрителей заявила, что «безумно сочувствует» звезде «Моей прекрасной няни» и ее родным.

«Не дай бог с нами что-то случается и получается, что нам нужно бежать из страны, потому что любая медсестра тебя сфотографировала, и это кошмар и ужас», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова 48-летней актрисы.

Известия об ухудшающемся состоянии Анастасии Заворотнюк появились еще летом. В прессу просочилась информация, что у актрисы рак мозга на последней стадии. При этом родные и близкие никак не комментируют эти сообщения.

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Источник: Агентство городских новостей Москва
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