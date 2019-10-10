Порошенко может устроить новый Майдан из-за разведения сил в Донбассе, заявил Зеленский

Киев, 10 октября. Бывший президент Украины Петр Порошенко пытается устроить новый Майдан против отведения войск в поселках Золотое и Петровское. Об этом рассказал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

«Он против разведения, ему кажется, что по этому поводу может быть Майдан. Мало того, он немного подталкивает людей. И своими СМИ подталкивает людей, и своими действиями», — так Зеленский высказался о Порошенко на пресс-марафоне.

По словам Зеленского, Порошенко забыл, что больше не является президентом Украины. Еще он добавил, что экс-глава государства вряд ли сможет стать лидером нового Майдана, сообщает ТАСС.

На этой неделе было предпринято уже несколько попыток разведения войск в Петровском и Золотом. Одна из них должна была состояться 7 октября, но Украина заявила, что не планирует отводить войска из-за обстрелов. 9 октября в Донбассе прошла еще одна попытка развести войска в поселках Петровское и Золотое, но Украина снова отказалась это сделать, ссылаясь на то, что для успеха операции нужно, чтобы в течение 7 дней на территории боевых действий не было никаких обстрелов.