Сирия, 10 октября. Турция нанесла 181 удар на востоке Сирии, ИГИЛ1 пользуется хаосом на востоке страны. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Лива аль-Кудс»: потеряла пять человек на западе Дейр-эз-Зора при нападении террористов «Исламского государства»1

«Исламское государство»: совершило нападение на отряд палестинских ополченцев в Дейр-эз-Зоре, в Ракке атаковало поселок.

«Сирийская национальная армия» (СНА): перебрасывает свои силы на восток Сирии согласно плану Турции для участия в операции «Источник мира»

Курды: отразили попытку турков взять штурмом Тель-Абъяд, у Рас-аль-Айна взяли в плен пять боевиков СНА, ударили в ответ по позициям турецкой армии у границы.

ВС Турции: меньше чем за 12 часов нанесли 181 удар на востоке Сирии по позициям курдских боевиков, совершили попытку взять штурмом Тель-Абъяд, нанесли авиаудар по тюрьме SDF с заключенными в ней боевиками ИГИЛ на востоке Хасаки.

Провинция Алеппо

Курдские бойцы отбили нападение боевиков «Сирийской национальной армии (СНА) в районе поселка Аль-Арима к западу от города Манбидж. Как передает источник в сети Twitter zana media, четверо боевиков были убиты курдами в перестрелке. Артиллерия «Демократических сил Сирии» (SDF) обстреляла в ответ позиции СНА в городе Джераблус, в результате которого были убиты и тяжело ранены несколько бойцов и разрушены опорные пункты. Несколько снарядов были выпущены SDF по линиям обороны протурецких радикалов у Джандариса, Мареа и близ города Аль-Баб, как передает источник в сети Twitter Not Woofer.

Утром армия Турция нанесла удар по курдам у города Кобани, Тель-Рифат и у деревни Аз-Зияра, где штаб SDF был уничтожен ракетными снарядами, как информирует медиаресурс Jisr TV.

По сообщениям Twitter-канала Rojava Network, ночью в оккупированном протурецкими боевиками городе Аль-Раи прогремел мощный взрыв. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики «Исламского государства» воспользовались моментом, пока большая часть курдских бойцов отправлена на северо-восток страны, и совершили вылазку на восток провинции. Согласно информации источника в сети Twitter Qalaat Al Mudiq, боевики совершили нападение на патруль палестинского ополчения «Лива-аль-Кудс» севернее поселка Эс-Сухне. Как указывают террористы на подконтрольном им медиаресурсе «Амак», в результате атаки ими были убиты несколько бойцов.

Провинция Ракка

Зенитные установки «Демократических сил Сирии» (SDF) работали ночью по позициям, где базируется турецкая авиации в провинции Ракка, сообщает медиаресурс Step News.

Боевики «Национальной армии» присоединились к турецкой операции и уже ночью захватили деревни Табатин, Бир-Ашек, Хави, Кассас и Мушариф к востоку от города Тель-Абьяд. Позднее войска Турции с поддержкой авиации попытались штурмовать Тель-Абъяд и Айн-Иссу, как передает Twitter-канал Viva Revolt. Атакую на свои позиции в Тель-Абъяде курды сумели отразить.

Отряды «Исламского государства», действующие в Ракке, воспользовались состоянием хаоса в рядах SDF и совершили атаку в районе деревни Мансур, о чем сообщает источник в сети Twitter Wladimir. Медиаактивисты уже обвиняют курдов в проведении операции под ложным флагом ИГИЛ в деревне.

Провинция Хасака

В окрестностях города Рас-аль-Айна ВВС Турции разрушают коммуникационные системы. Утром они обстреляли линию электропередач, которая питает насосную станцию, оставив часть районов города и окрестности без воды, как указывает Twitter-канал Not Woofers. Близ поселка Сайда турки совершили авианалёт на нефтяную станцию, лишив курдов одного из источников топлива и нефти в провинции.

Турецкие войска нанесли массированные удары из артиллерии по окрестностям города Дербасия, и ударили по опорным пунктам SDF в Рас-аль-Айне, Камышлы и в Маликии, как передает ресурс Masar Press Net. Курды заявили в ответ, что в ходе боев под Рас-аль-Айном захватили в плен пять боевиков «Сирийской национальной армии».

Местный источник новостей в Twitter (@_Caki_) передает, что из-за авиаударов турецкой авиации в лагере для беженцев «Аль-Хол» вспыхнул пожар, которым воспользовались несколько боевиков из числа «Исламского государства» и сбежали из лагеря. Новостное агентство Al Masdar сообщает, что ВВС Турции также нанесли удар по тюрьме «демократических сил», в которой содержались боевики ИГ1. Информация была получена агентством из источников SDF, которые не исключает возможность того, что Турция намеренно сделала это, чтобы освободить заключенных террористов, которые в свою очередь нанесут ущерб курдским бойцам северной части Сирии. Турция пока не отреагировала на эти обвинения со стороны группы СМИ SDF.

Турецкая армия приступила к демонтажу стены возле поселка Тель-Халаф, к западу от Рас-аль-Айна, как передало Step News Agency для ввода тяжелой военной технике. Позднее SDF заявили, что ими были подбиты из ракетных установок несколько танков ВС Турции, о чем сообщает источник в сети Twitter (@farhad_shami). SDF открыли ответный огонь по позициям турецких войск через границу к северу от Тель-Абъяда и Маликии, как указывает портал Rojava Network.

По словам министра обороны Турции, за первый день операции войска нанесли удары по 181 цели, как передает агентство Anadolu. Минобороны Турции заявило, что все намеченные цели на первый день операции «Источник мира» успешно выполнены, операция будет продолжаться, как и планировалась.

1 Организация запрещена на территории РФ.