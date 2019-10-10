Езду на самокатах и гироскутерах в России регламентируют в ПДД

Москва, 10 октября. Правила пользования гироскутерами, электросамокатами и моноколесами внесут в ПДД. Над поправками работает ГИБДД России совместно с Минтрансом. Об этом журналистам рассказал заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, генерал-майор полиции Владимир Кузин.

По его словам, данные «транспортные средства» и механические устройства передвижения нормативно не определены​​​, поэтому ГИБДД и Минтранс разрабатывают поправки в ПДД, которые будут регламентировать в понятийном аппарате подобные устройства.

«Какие из них могут допускаться для участия в движении и каким образом они должны двигаться по тротуарам, по проезжей части, по велодорожкам», — цитирует Кузина агентство РИА Новости.

Представитель ГИБДД добавил, что ведомства занялись этим вопросом, потому что электросамокаты, гироскутеры и моноколеса становятся все более доступны и пользуются все большей популярностью. Кроме того, на них часто катаются дети.

Отметим, что с 2017 года в России произошло 140 ДТП с участием электросамокатов, гироскутеров, моноколес и сигвеев, жертвами этих аварий стали четыре человека.

По данным РИАМО, планируется, что пользователям такого вида транспорта разрешат передвигаться по велодорожкам и тротуарам со скоростью не выше 20 километров в час. Они также смогут двигаться и по проезжей части, держась при этом как можно правее. Но сделать этом можно будет только при условии отсутствия велодорожки и тротуара.

Ранее газета «Известия» сообщила, что на крупнейшем фестивале пива в Германии полиция задержала 414 граждан за управление электросамокатами в нетрезвом виде. 254 из них были лишены водительских удостоверений.

В России райдеры приравниваются к пешеходам и максимальное наказание для них за ПДД в состоянии опьянения составляет 1,5 тысячи рублей.