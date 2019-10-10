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Турецкая армия отчиталась о захвате обозначенных целей в ходе операции в Сирии

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Турецкая армия отчиталась о захвате обозначенных целей в ходе операции в Сирии

Анкара, 10 октября. Вооруженные силы Турции захватили обозначенные цели в ходе операции «Источник мира» на севере Сирии. Об этом сообщили в министерстве обороны республики.

«Операция «Источник мира» успешно продолжалась в течение ночи и проводилась как с воздуха, так и на суше. Были захвачены обозначенные цели. Операция успешно продолжается в соответствии с планами», — говорится в сообщении турецкого ведомства.

В Анкаре не уточнили, о каких именно населенных пунктах идет речь. По данным СМИ, турецкой армии за прошедшую ночь удалось захватить несколько деревень в окрестностях Рас-эль-Айна.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал вооруженным силам страны начать операцию «Источник мира» по зачистке приграничной территории государства от курдов для размещения на ней в дальнейшем беженцев.

Первые авиаудары ВВС Турции пришлись по расположенным на севере Сирии городам Рас-эль-Айну, Телль-Абъяду и Айну Иссе. Позже стало известно о начале наземной части операции. Согласно данным министерства обороны Турции, военные уже нанесли удары по 181 цели на севере Сирии.

Сирийское гостелевидение сообщило, что в результате обстрела приграничных городов — Камышли, Рас-эль-Айн, Дарбасия и аль-Машрафа — погибли восемь мирных жителей, 20 получили ранения.

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