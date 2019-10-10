Институт Жириновского отказался сдавать помещение Бочкаревой после наркоскандала

Москва, 10 октября. Институт мировых цивилизаций, учредителем которого является депутат Госдумы Владимир Жириновский, после скандала о задержании с наркотиками актрисы Натальи Бочкаревой отказал ей в аренде помещения, в котором она проводила занятия своей школы для вундеркиндов. Об этом рассказала сотрудница института.

«Не по своей воле она закрыла школу. После того, как появилось видео с участием Бочкаревой, ее попросили забрать вещи и закрыть школу», — рассказала «МК» сотрудница.

Оказалось, что в здании Института мировых ценностей Бочкарева проводила занятия своей школы для одаренных детей, которую открыла в сентябре этого года.

Актриса вложила в бизнес деньги, арендовала помещение, но на следующий день после скандала была вынуждена освободить его, поскольку руководство института приняло решение о прекращении ее деятельности на своей территории.

В учреждении решили не дожидаться завершения истории с наркоскандалом и попросили школу для гениев съехать. Как рассказала сотрудница, команда скромного образовательного учреждения Бочкаревой освободила помещение быстро и без оправданий.

«Все происходило очень быстро. Ей сказали, что с ней прерывают контракт. Вот и все разговоры. Ее команда в один день собрала вещи и освободила помещение. Не всех учеников даже успели предупредить, что занятия отменяются», — сказала она.

По словам сотрудницы, занятия артистка проводила сама, только на открытии школы ее сопровождал некий «личный помощник» Роман. В институте считают, что это сожитель Бочкаревой.

О новой судьбе школы звезды в институте точной информацией не располагают, но говорят, что, по некоторым данным, она переехала на новый адрес, в район станции метро «Павелецкая».

В конце сентября российскую актрису, звезду телесериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву задержали в Москве с наркотиками в нижнем белье. Сама артистка информацию о задержании опровергает и говорит о том, что на скандале вокруг ее имени непорядочные люди пытаются нажиться и испортить ее репутацию.