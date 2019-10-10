Юмашева рассказала, кто из официальных лиц США поддержал ее в связи с допросом

Москва, 10 октября. Возмущение допрос сотрудником ФБР российского парламентария вызвал у бывшего госсекретаря США Джорджа Шульца и экс-министра обороны США Уильяма Перри. Об этом депутат Инга Юмашева заявила на заседании комитета Госдумы по международным делам, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Меня приятно удивило, что не только простые американцы, но и официальные лица ко мне подходили, выражали свое возмущение произошедшим», — рассказала Юмашева.

По ее словам, среди официальных лиц были «четырежды губернатор Калифорнии Джерри Браун и Джордж Шульц, который был госсекретарем еще при Рейгане, Уильям Перри, бывший министр обороны США».

«То есть люди очень статусные, которые до сих пор влияют на политику в Соединенных Штата», — подытожила Юмашева.

Напомним, Инга Юмашева летала в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс», целью которого является укрепление взаимопонимания между народами РФ и США. По прибытии в аэропорт Нью-Йорка она была допрошена сотрудником ФБР.

Впоследствии стало известно о намерении руководства Госдумы обратиться к руководству Конгресса США для оценки инцидента. Также было принято решение отменить ранее запланированные командировки российских депутатов в США.