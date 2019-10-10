Электромобилям могут разрешить без очереди пересекать границу РФ

Москва, 10 октября. Владельцы электромобилей могут получить право прохождения пограничных и таможенных процедур, а также погрузки на паромы без очереди. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Васильев.

По словам Васильева, в четверг состоится круглый стол, организованный комитетом по транспорту Госдумы. По итогам заседания, предложения направят в правительство РФ. Депутат отметил, что в настоящий момент в России небольшой парк электромобилей и состоит из машин, которые на одной зарядке могут проехать не более 120 километров.

«Важно, чтобы весь коэффициент полезного двигателя электромотора был направлен на движение, а не на обогрев салона во время стояния в пробках и очередях», — подчеркнул Васильев.

Депутат отметил, что электрокары менее приспособлены к российским условиям, но они более экологичны. Васильев призвал предпринимать конкретные практические шаги для ускорения процесса перехода на двигатели с электротягой. Депутат отметил, что в Европейском союзе для электрокаров есть специальные парковочные места, а при пересечении границы владельцы экотранспорта не стоят в очередях, а пользуются электронной записью.

«В России это пока невозможно, и они могут ждать до окончания «батарейки», необходимо предоставить владельцам электромобилей приоритетное право прохождения пограничных и таможенных процедур, погрузки на паромы», — объяснил Васильев в комментарии «Парламентской газете».

Ранее стало известно, что российским водителям электромобилей могут разрешить ездить по выделенной полосе с 2020 года. Если водители электрокаров будут пользоваться выделенной полосой, это позволит им добираться до пункта назначения на 25–30% быстрее, чем владельцам машин с бензиновыми двигателями.