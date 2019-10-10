Москва, 10 октября. Шоумен и бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев считает, что новый проект «План Б» с участием телеведущей Ольги Бузовой и актера Тимура Батрутдинова не принесет высоких рейтингов.

Он напомнил, что новое шоу, где Бузова и Батрутдинов будут искать себе спутников жизни, стартует на телеканале ТНТ 13 октября. Ольга и Тимур будут пытаться строить отношения друг с другом, а также другими участниками шоу. В финале шоу, если Бузова и Батрутдинов не смогут найти себе пару, то им самим придется составить любовный союз.

Рустам Солнцев предсказал провал шоу Бузовой и Батрутдинова.

«Я считаю, что это будет какое-то говно с небольшим рейтингом, что, в принципе, в последнее время и выдает Бузова», — сказал Солнцев.

Кроме того, он добавил, что Бузова не дает рейтинга ни ТНТ, ни «Дому-2». Участник телестройки назвал Бузову «мертвой коровой, которую вечно необходимо тянуть». Как пишет Nation News, он считает, что Бадрутдинов, резидент Comedy Club, из себя ничего не представляет и не интересен публике.

Ранее Бузова пыталась найти своего избранника с помощью проекта «Замуж за Бузову», однако победитель шоу Денис Лебедев обманул звезду. О том, что ей пришлось пережить, Ольга поведала в программе Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!».

К слову, телеведущая не стесняется раскрывать подробности не только своих личных отношений. В соцсети Instagram она не устает поражать подписчиков откровенными заявлениями и даже жалобами на свою внешность. Накануне, певица опубликовала фото в купальнике, посетовав, что у нее «маленькая грудь и толстые ноги».