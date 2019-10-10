Минск оценил потери от налогового маневра России в 400 миллионов долларов за год

Минск, 10 октября. Налоговый маневр России в нефтяной сфере обойдется белорусской экономике потерями, которые оцениваются в 400 миллионов долларов за текущий год. Об этом рассказал министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.

«Суммарно за два года 800 миллионов долларов: 400 миллионов в этом году и 400 миллионов в следующем», — сообщил министр.

Ранее заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина рассказала, что экономика Белоруссии уже потеряла около 130 миллионов долларов от налогового маневра в нефтяной отрасли России за пять месяцев 2019 года.

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко говорил о том, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией маневра, напоминает RT.

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли остается одним из спорных вопросов для двух государств. Он предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение налоговой ставки на ее добычу.

Как ранее заявил Лукашенко, он не видит больших проблем в связи с обнулением пошлины на нефть и повышением ставки НДПИ Москвой. Глава государства добавил, что Минск переживет этот налоговый маневр.