Москва, 10 октября. Федеральное агентство новостей продолжает публиковать переписку дочери Алексея Навального Дарьи и ее любовницы. В беседе Дарья признается, что ее отец употребляет наркотики.

Недавно Навального вновь заподозрили в употреблении запрещенных веществ, в частности, кокаина. Причиной стало характерное для людей с кокаиновой зависимостью поведение блогера, которое он демонстрирует время от времени — активная жестикуляция, многократно повторяющиеся движения, агрессивность, «стеклянный» взгляд, постоянное потирание носа и т.д. Судя по симптомам, Навальный прибегает к наркотикам не постоянно, а периодами. Это подтверждается словами его дочери.

В переписке с подругой 20 декабря 2018 года Дарья Навальная упоминает, что употребляет наркотики, однако родители об этом не догадываются. При этом она не единственная в семье, кто пристрастился к запрещенным веществам, отмечает девушка. Исходя из ее слов можно сделать вывод, что она говорит об отце.

Позже, 25 декабря 2018 года, дочь Навального сообщила подруге, что ее отец пришел домой под веществами. Факт употребления наркотиков заметила мать девушки и устроила скандал.

В марте 2017 года на открытии штаба в Волгограде Навальный уже давал повод для подозрений в наркозависимости. Сбивчивая речь, навязчивое потирание носа и характерное «жевание» челюсти удивило многих. Собравшиеся предположили, что Навальный употребил кокаин.

Напомним, ранее в редакцию Федерального агентства новостей попала Telegram-переписка между Дарьей и ее подругой Полиной Савченко. Проверка через сервис Getcontact доказала, что используемый в беседе телефон действительно принадлежит Дарье Навальной и совпадает с номером в мессенджере Telegram.

Переписка девушек демонстрирует сложную обстановку в семье Навальных (скандалы, непонимание, моральное насилие в отношении детей). Очевидно, что у четы Навальных имеются определенные проблемы как друг с другом, так и со старшей дочерью. Помимо увлечения наркотиками, Дарья Навальная экспериментирует в сексе со своей подругой. Свои интимные отношения девушки также обсуждают в переписке.