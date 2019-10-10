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Раздевшийся до трусов Галкин поразил поклонников прессом

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Раздевшийся до трусов Галкин поразил поклонников прессом

Москва, 10 октября. Юморист Максим Галкин, опубликовав в своем аккаунте в Instagram видео, вспомнил о летнем отдыхе. 

Артист показал поклонникам видео, которое было сделано во время совместного с семьей отдыха на берегу Рижского залива в Юрмале. На записи Галкин в черных плавках стоит на борту яхты, демонстрируя прекрасную физическую форму, затем картинка меняется: шоумен плывет кролем, рассекая волны.

«Эх, где ты, лето?» — задался вопросом 43-летней юморист.

Поклонников впечатлило, как выглядит артист, недавно пожаловавшийся на излишний вес. Раздевшийся до трусов артист поразил фолловеров своим прессом. Интернет-пользователи отметили точеную фигуру звезды и оставили теплые комментарии под постом знаменитости.

«Молодец, Максим, достоин уважения!» — написала golubeva6508.

«Вы в хорошей форме! От вашего вида у многих мужчин, пожалуй, разовьется комплекс неполноценности!»  — отметила юзер с ником top_tatarussu.

«Ничего себе пресс!»  — восхитился поклонник ellenn_789.

«Фигура  — супер!» — добавила elenakrumyalta.

«Максим! Вы такой спортивный, складненький», — подчеркнула ekaterina_vasilievna_moskva.

В то же время некоторые фолловеры раскритиковали супруга королевы советской и российской эстрады Аллы Пугачевой.

«Да, фигура нормальная, а вот руки до локтя дистрофически худы, а это для мужчины некрасиво. У мужчины должна быть большая сильная рука», — с возмущением написала tamarakonstanti.

«А чего же сразу не в стрингах в YouTube?» — пошутил armanisayev.

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