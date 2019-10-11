Студенты и военные повторили 85-километровый марш кремлевских курсантов

В Подмосковье отгремела ежегодная военно-патриотическая акция «Марш кремлевских курсантов». 650 курсантов, военнослужащих, студентов и представителей патриотично настроенной молодежи повторили 85-километровый путь Отдельного курсантского полка Московского Краснознаменного пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР (ныне Московского высшего общевойскового командного училища. — прим. ФАН) в битве под Москвой. За последователями героев 1941-го наблюдала съемочная группа Федерального агентства новостей.

Октябрьским утром в деревне Никольское городского округа Клин выстроилась молодежь в военной экипировке. 650 участников военно-патриотической акции «Марш кремлевских курсантов» намерены пройти 85 км форсированным маршем до села Ярополец. Там 78 лет назад Отдельный курсантский полк начал свои кровопролитные бои, прикрывая брешь в обороне Москвы.

«Они шли с одной целью — разгромить врага, не допустить фашистам прорваться к столице нашей родины и ценой своей жизни они ее защитили. Они совершили перелом и разрушили планы Гитлера», — сказала на торжественной церемонии открытия марша глава городского округа Клин Алена Сокольская.

12 ноября 1941 года 1204 курсанта получили звание «лейтенант». Это был единственный случай в Великой Отечественной войне, когда отдельный курсантский стрелковый полк стал офицерским.

«Я считаю, что мы можем тоже себя отнести к такого рода курсантам, — рассказал корреспонденту ФАН курсант Военного университета Минобороны РФ Николай Тришин. — Необходимо сохранять эту память, так как подвиг кремлевских курсантов, который они совершили в 1941 году, это огромное достояние нашей страны, мы должны отдавать им честь каждый год».

Молодые патриоты получают благословение от служителя Русской православной церкви. Звучит приказ на совершение военно-исторического марша. Колонна трогается в путь.

«Вроде нас размывают, продавливают пропагандой, заставляют отказаться от ценностей, которые нас окружают, но я уверен, что, когда возникнет решающее время, сработает инстинкт Отечества. Произойдет внутренний подъем из людей, будет отброшена специально придуманная десятилетиями шушера и люди вернутся к своему естественному проявлению защитников Отечества, героев, нормальных людей, — поделился с корреспондентом ФАН депутат Госдумы РФ Евгений Федоров. — Мы разбиваем стереотип, что можно отказаться от Отечества, народа, своей страны. Здесь нам показывают, что этого не произойдет».

По асфальту и лесу, в военной форме, с оружием за спиной. В авангарде — курсанты МВОКУ. С ними впервые точная копия Боевого Знамени училища. Отныне честь нести этот символ в своем походном строю получат лучшие отряды гражданских участников акции.

«Это копия того Боевого Знамени, с которым Отдельный курсантский полк сражался здесь, на подмосковной земле и отстоял Москву ценой собственной жизни. И сегодня ребята с честью несут его, эту частицу великого подвига их предшественников 1941-го», — заявил корреспонденту ФАН первый зампредседателя Московского областного Совета ветеранов Михаил Багликов.

В пути молодежь поет песню военных лет «Баллада о солдате». Быстрый темп кремлевцев стараются держать курсанты Военного университета, военнослужащие Западного военного округа, члены военно-патриотических клубов и впервые студенты трех столичных ВУЗов. Эти парни сменили джинсы и кроссовки на портянки и берцы, чтобы понять, что пережили их сверстники в далеком 1941-м.

«Хотим испытать себя. Это своего рода челлендж, — сказал корреспонденту ФАН студент Военного института МГТУ имени Н. Э. Баумана Антон Щербинин. — Мы же тоже будущие офицеры! У нас Учебный военный центр. Нам тоже это все предстоит».

Иван Клепов из «Бауманки» считает, что такую практику не заменят никакие уроки истории.

«Одно дело, когда вы это помните и читаете в книжках, другое дело, когда вы это ощущаете на своих ногах, — говорит молодой человек. — На самом деле сдаваться не хочется, хочется пройти всю дистанцию до конца, выдержать ее достойно и показать, что студенты УВЦ ничем не хуже, чем курсанты и военные».

Осенью-зимой 1941-го здесь свистели пули, рвались снаряды, шла война. Невозможно представить, какую физическую и эмоциональную нагрузку испытывали курсанты. И, если будущие офицеры натренированы исполнять свой долг в любых, самых суровых условиях, то для гражданской молодежи повторить такой маршрут — настоящее испытание.

«Непривычно! Первый раз в жизни проходишь такую дистанцию, мозоли натираются», — признается студент ВУЦ Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина Виктор Королев.

Путь в 85 км в октябре 1941-го Отдельный курсантский полк проделал за 36 часов. Наследникам Великой Победы предстоит пройти его форсированным маршем за два дня. Такое испытание под силу не каждому спортсмену. На привале бойцы переодеваются, осматривают ноги, перематывают портянки. Молодые кремлевцы держат высокую планку.

«Бодрые! Даже, говорят, слишком большие перерывы, готовы идти дальше!» — рассказал корреспонденту ФАН старший преподаватель кафедры тактики МВОКУ, подполковник Александр Анохин.

По его словам, пройдя 85-километровый марш, курсанты МВОКУ становятся настоящими кремлевцами.

«По окончанию марша каждый получает номерной наградной знак. Он присваивается каждому курсанту, который совершил марш от начала до конца. Конечно, если кто-то не пройдет, будет обидно, что все товарищи прошли и получили данный знак, который он заслуженно будет носить», — объяснил Александр Анохин.

В колонне марширует пять девушек — три из отряда МАИ и две из военно-патриотического клуба «Рысь».

«Я принимаю участие в «Марше кремлевских курсантов» третий раз, потому что это дает мне силу внутреннюю... Испытать себя. Понять, что ты можешь, чего не можешь, где надо еще поработать», — говорит член военно-патриотического клуба «Рысь», будущий военный врач Серафима Ялтанская.

Студентка Военного учебного центра МАИ Татьяна Карпова убеждена: военнослужащий — профессия бесполая. На марше все участники равны.

«Парни, мои ровесники, здесь жизнь отдавали... Не оставляет эта мысль, что мы просто идем, нам тяжело, а они не просто шли, они еще и воевали», — поделилась она с корреспондентом ФАН.

Участники марша почтили память всех, кто сражался на полях Подмосковья в годы Великой Отечественной войны: партизан-подпольщиков, кавалеристов Льва Доватора, танкистов Михаила Катукова, воинов Панфиловской дивизии, моряков-тихоокеанцев. Отдали почести воинским захоронениям и братским могилам жертв Великой Отечественной войны.

«Они молодцы, что повторяют этот подвиг. Будем надеяться, что в следующем году мы тоже будем пробовать с ними пройти», — считает член Истринского станичного казачьего общества Михаил Васькин, который пришел поддержать участников акции.

Молодые защитники отечества возложили цветы и венки к месту гибели Героя Советского Союза, командира танковой роты танкового полка 1 гвардейской танковой бригады, старшего лейтенанта Дмитрия Лавриненко. В ходе боев на мценском и волоколамском направлении он со своим экипажем уничтожил 52 немецких танка. Место гибели героя — у деревни Гряды Волоколамского городского округа — нашли организаторы акции. Краеведы предложили установить здесь памятный знак.

«Это последний бой героя, — говорит руководитель и автор «Марша Кремлевских курсантов», генерал-майор запаса Александр Зубков. — Он вылез из танка и пошел на доклад командиру. Осколок мины поразил его в голову! Безусловно, здесь и памятник должен быть особенный какой-то. Мы все вместе подумаем над тем, чтобы увековечить место гибели этого героя».

В память о защитниках Подмосковья местные жители разожгли костры. Как сообщила корреспонденту ФАН начальник управления системы образования администрации Волоколамского городского округа Ольга Буракова, на этом месте скоро может появиться памятник воину.

«Переговоры уже идут, обсуждается архитектурная концепция самого памятника, — сообщила корреспонденту ФАН чиновница. — Я думаю, что это будет подмосковный бюджет».

На второй день к 13 отрядам присоединяются юнармейцы из Волоколамска.

«Нам где-то около 26 км предстоит пройти, то есть от этой точки до села Ярополец, — говорит юнармеец Константин Бугаков. — Все ребята у нас хорошо физически подготовлены, должны без проблем дойти!»

В пути бойцы считают каждый километр. За спиной их уже 60. Идти все сложнее, но желающих сдаться нет. Наконец, долгожданный привал. Горячий борщ помогает набраться сил для последнего рывка.

«Одна мысль — дойти. Очень хочется уже дойти!» — говорит курсант Военного университета Минобороны РФ Максим Лукашов.

Командир разведывательного взвода 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии отдыхает на траве, сняв обувь. Свое имя выпускник факультета спецназа Новосибирского высшего военного командного училища предпочел не называть.

«Для меня это не новшество, как для многих здесь, — говорит он. — Я хочу проверить своих солдат, чему он научились за девять месяцев срочно службы, которую они прошли». «Какие выводы уже сделали?» — интересуется корреспондент ФАН. «Ребята держатся достойно», — ответил он.

На окраине деревни Шишково для участников марша реконструкторы в форме курсантов, офицеров Красной Армии и солдат Вермахта разыграли эпизод наступательного боя 2-го батальона лейтенантов Отдельного курсантского полка. 16 ноября 1941 года молодые герои участвовали в контрударе 16-й армии Западного фронта.

«Сосед слева, 58-я танковая дивизия на указанный рубеж выйти не смогла в связи со встречным ударом противника в ходе его второго наступления на Москву. Справа конники 17 и 23 кавалерийских дивизий также не смогли выйти на указанный рубеж. Попав в сложную тактическую обстановку, второй батальон полка был вынужден обороняться на захваченном рубеже, ведя огневой бой в течение суток, — рассказывает участникам марша гендиректор АНО «Марш кремлевских курсантов», полковник в отставке Владимир Окунев.

И вот долгожданный финиш — колонна участников марша под звуки оркестра возлагает венки к памятнику «Кремлёвским курсантам, воинам 1941 года посвящается».

«Отлично дошли, темп держали большой. Все было ожидаемо, — делится впечатлениями с корреспондентом ФАН курсант МВОКУ Айнур Сафиулин. — Были сложные моменты, их преодолели на морально-волевых качествах. Все понравилось.

Молодой человек уверен: вместе с курсантами он способен совершить подвиг дедов даже после такой физической нагрузки.

«Они могли еще больше идти! Мне как руководителю, чтобы не разрывалась колонна, необходимо было их сдерживать!» — рассказал корреспонденту ФАН Александр Зубков.

По сего словам, в предыдущие три года участники марша показывали среднюю скорость в районе 4,5 — 5 км/ч. В этом — она была около 6,3 км/ч.

«Это говорит о системной подготовке кремлевских курсантов, которые задавали тон и успешно проходили участки дистанции», — заявил генерал-майор запаса.

Начальник МВОКУ, представители Министерства обороны РФ, руководитель проекта «Марш кремлёвских курсантов» вручают молодым патриотам нагрудные знаки.

Как отметил главный эксперт управления военно-патриотической работы и взаимодействия с общественными объединениями Главного военно-политического управления ВС РФ Сергей Исаков, в этом году «Марш кремлевских курсантов» вошел в план подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Сейчас, когда пытаются переписать историю и сделать так, чтобы кто-то подумал, можем быть, зря, то мы сегодня в очередной раз доказали — не зря. Те, кто здесь положил свои жизни, смотрели сверху на кремлевцев и точно знали, что не зря. Сегодня, когда курсанты шли на марш и я смотрел в их глаза, меня переполняла гордость, что я командую кремлевцами. Эта гордость будет у меня всю мою жизнь», — заявил начальник МВОКУ, генерал-майор запаса Роман Бинюков.

В финале небо раскрасил праздничный салют в честь наследников Великой Победы.