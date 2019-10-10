Москва, 10 октября. Депутат Инга Юмашева поблагодарила журналистов за поддержку в связи с инцидентом в США. Слова благодарности она озвучила в ходе заседания комитета Госдумы по международным делам, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Хотела бы поблагодарить своих коллег-журналистов, потому что звонили не только для комментариев. Все это время звонили и поддержать, и что-то подсказать, и даже помощь предлагали», — рассказала Юмашева.

При этом она отметила, что такую поддержку ей оказали не только коллеги из ВГТРК, где она проработала 12 лет, «но и разные другие телеканалы и агентства». Юмашева поблагодарила журналистов за поддержку после инцидента в США.

«Спасибо вам большое, дорогие друзья. Для меня это было очень важно», — подытожила Юмашева.

Напомним, Инга Юмашева летала в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс», целью которого является укрепление взаимопонимания между народами РФ и США. По прибытии в аэропорт Нью-Йорка она была допрошена сотрудником ФБР. Впоследствии стало известно о намерении руководства Госдумы обратиться к руководству Конгресса США для оценки инцидента. Также было принято решение отменить ранее запланированные командировки российских депутатов в США.

Позже Юмашева призвала не отказываться от диалога с США из-за провокаций американских спецслужб. С таким заявлением она выступила по итогам заседания Совета Госдумы, где обсуждался инцидент с допросом. При этом она отметила, что надо быть готовыми к любого рода провокациям, «потому что таково настоящее состояние российско-американских отношений».