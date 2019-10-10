Зеленский пообещал жителям Донбасса «вернуть их вместе с территориями»

Киев, 10 октября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жители Донбасса должны знать, что Киев их не бросает и «вернет вместе с территориями». Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в четверг.

Зеленский назвал возвращение Донбасса в состав Украины «планом А». Президент Украины заявил, что Киев не оставил тех жителей Донбасса, которые чувствуют себя украинцами.

«Вся та часть людей, которая живет там (в Донбассе – Прим. ред.) и они знают, думают, они чувствуют себя украинцами, они должны знать, что мы их не оставляем, мы их не бросаем, мы их обязательно вернем вместе с территориями», — заявил Зеленский.

«Планом Б» Зеленский назвал обеспечение всех желающих возможностью жить на подконтрольной Киеву территории Украины. Второй план будет применен, если путь возвращения территорий будет слишком длинным, объяснил президент Украины.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственной переворот и к власти пришло новое руководство. Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новым властям, объявили о формировании ЛНР и ДНР. В ответ Киев развернул против республик Донбасса военную операцию. По последним данным ООН, жертвами внутриукраинского конфликта стали более 13 тысяч человек.

Ранее представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма подписал «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм введения в действие закона об особом статусе Донбасса. Закон об особом статусе Донбасса вступает в силу в 20.00 по местному времени в день голосования на внеочередных выборах органов местной власти в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.