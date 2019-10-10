Глава ПФР рассказал, как увеличатся пенсии россиян

Москва, 10 октября. В 2020 году размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тысячи рублей. О том, как увеличатся пенсии россиян, рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в ходе заседания комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.

«Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров мы прогнозируем в 2020 году 16,4 тыс. рублей с увеличением до 18,3 тыс. рублей в 2022 году», — сообщил Дроздов.

Он напомнил, что сейчас размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составляет 15,4 тысячи рублей.

Дроздов уточнил, что индексация пенсий, согласно закону, заложена на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% — в 2021 году и на уровне 5,9% в 2022 году, поэтому в 2019 году инфляция ожидается на уровне 3,8%, в следующем — 3%, а далее, в 2021 и 2022 годах, — 4%.

Глава ПФР рассказал, что 1 апреля 2020 года будут также повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению, наибольшую часть из них составят социальные пенсии.

«Индексация по росту прожиточного минимума пенсионера составит 7% в 2020 году, 2,6% — в 2021 году, 3,1% — в 2022 году. После увеличения это будет 10 тысяч 320 рублей, что где-то на 5% выше, чем прожиточный минимум пенсионера», — уточнил он.

Сейчас размер социальной пенсии составляет 9764 рубля.

В целом индексация пенсий в 2020 году потребует 423 млрд рублей и коснется более 15 млн человек, отметил Дроздов.

Он также подчеркнул, что новацией для бюджета является то, что средства за тех граждан, которые выбрали набор социальных услуг в натуральном выражении, ПФР в проекте бюджета у себя исключил и отправил в бюджеты соответствующих организаций.

Обычно, объяснил глава ПФР, это делается в течение года, но сейчас процедура проделана заранее, чтобы провести конкурсы на закупку лекарственных товаров для этой категории пенсионеров.

Ранее сообщалось, что в России снизят возраст для получения права на негосударственную пенсию. Госдума приняла в первом чтении проект о получении права на негосударственную пенсию женщинами в возрасте 55 лет и мужчинами в возрасте 60 лет.