Спецагент Секстон по приказу Хиллари Клинтон обкатывал «цветные технологии» в Сербии

Руководитель службы безопасности американского посольства в России Стивен Секстон успешно работал под руководством Хиллари Клинтон и давно имеет высокопоставленных покровителей. Такие подробности удалось выяснить в результате продолжающегося расследования Федерального агентства новостей по вмешательству Госдепа США в российские выборы.

Как спецагент Секстон попал в Россию

Спецагента американских спецслужб Стивена Секстона уже более 15 лет направляют в посольства разных стран мира, где по очень странному совпадению происходят массовые беспорядки, цветные революции, в которых четко виден почерк Вашингтона. Туркменистан, Афганистан, Сербия, Ирак, Южная Корея, Южный Судан — в этих странах трудился Секстон до назначения в Москву. Что примечательно, везде он возглавлял Бюро региональной безопасности (RSO) посольства США.

По словам историка спецслужб, генерал-майора ФСБ в отставке Валерия Малеваного, RSO является фактически нелегальной резидентурой ЦРУ. Помимо официально заявленного обеспечения безопасности американских диппредставительств, в его функции входит контроль выделяемых США средств по серым каналам. Фактически глава бюро контролирует процесс траты денег на цветные революции в разных странах мира.

При этом руководитель RSO напрямую подчиняется первому секретарю посольства США, то есть легальному резиденту. В реальности о том, кому непосредственно подчиняется Секстон, не знают даже в самом посольстве США.

«Вполне возможно, что его перебросили в РФ, потому что наша контрразведка высокопрофессиональна, а потому ей противопоставляют специалиста, имеющего успешные кейсы по проведению цветных революций и антиправительственных информационных войн в разных странах», — так объясняет назначение Секстона в Россию Малеваный.

Как выяснило Федеральное агентство новостей, в период массовых беспорядков в Москве Секстон минимум дважды посещал офис признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией». Это происходило до обысков по делу об отмывании ФБК миллиарда рублей.

По данным источника ФАН в ФБК, Секстон инструктировал его сотрудников, как вести себя во время незаконных акций в Москве. Кроме того, не исключено, что он проводил ревизию, заметал следы выделенных США денег на революцию в России.

В этой части расследования мы остановимся более подробно на деятельности Секстона в Сербии, куда его назначили в результате договоренностей госсекретаря США Хиллари Клинтон с руководством самопровозглашенного (а фактически отобранного у Белграда силами НАТО) Косово.

Секстон направляется в Сербию по поручению Клинтон

Начало 2000-х годов было отмечено мощнейшим влиянием США по всему миру. Одной из важных точек на карте Европы, где Госдеп был наиболее активен, были Балканы, пережившие раздробление Югославии на множество формально независимых государств. Практически в ежедневном режиме Белый дом на высоком уровне самым деятельным образом влиял на внутреннюю и внешнюю политику Сербии, сконцентрировав в белградском посольстве своих лучших специалистов.

Госсекретарь Хиллари Клинтон в 2010 году лично приезжала в Сербию, где встречалась с президентом Борисом Тадичем. Затем она направилась в самопровозглашенную республику Косово, где провела переговоры с премьер-министром Хашимом Тачи и обещала ему всяческую поддержку со стороны США. Эта поддержка, судя по всему, выразилась в сильном укреплении Белградского посольства США высококлассными сотрудниками Госдепа. Летом 2011 года там появился спецагент «по особым вопросам безопасности» Стивен Секстон.

В конце июля 2011 года ситуация в Косово обострилась. Косовская полиция 25 июля попыталась захватить два пограничных перехода, но встретила активное противодействие со стороны сербского населения. В результате захвачен был лишь один пункт, второй удалось удержать благодаря баррикадам. Через день в регион были направлены силы НАТО (KFOR, международные силы под руководством НАТО) для разгрома сербских укреплений. Вооруженные камнями сербы фактически противостояли армии НАТО, параллельно власти Сербии осуждали «атаки на KFOR» и делали заявления о недопустимости подобных акций.

1 августа НАТО приступил к зачистке сербских укреплений в Косово, но перед этим, как выяснило Федеральное агентство новостей, США через парламент Сербии скорректировали позицию Белграда в нужном им русле. А Стивен Секстон, который в этот период уже работал при посольстве США в Сербии, одним из первых, наряду с Хиллари Клинтон, получил подробный отчет.

Американское лобби силовой операции НАТО против сербов в Белграде

Как выяснилось из переписки Клинтон, опубликованной на портале Викиликс, представители американской администрации буквально сидели на заседаниях сербского парламента и слали оттуда свои донесения о ходе принятия государственных решений.

Как сообщил 29 июля 2011 года в одном из писем помощнице госсекретаря Хуме Абедин помощник министра по делам Балкан Томас Кантримен, в сербском парламенте была созвана внеочередная сессия по вопросу многочисленных нарушений со стороны «международных сил» прав сербского населения. Речь идет о силовом разгоне проживавших в Косово сербов силами НАТО.

Из письма следует, что директор департамента Госдепа США по Южной и Центральной Европе Мэтью Палмер отчитывался перед Кантрименом, что кто-то из «дружественных депутатов» собрания передал его сотруднику копию окончательного текста поправок еще до голосования. Не был ли этим человеком Госдепа в парламенте сам спецагент Стивен Секстон? Теперь мы это вряд ли узнаем. Но то, что он имел непосредственное отношение к продвижению выгодных для США решений — совершенно неоспоримый факт. Имя Секстона упоминается среди одного из адресатов, кому прислал свой отчет директор Палмер.

Помимо руководителя службы безопасности посольства США в Белграде Стивена Секстона, письмо было адресовано и другим высокопоставленным сотрудникам Госдепартамента. Среди них можно наблюдать посла США в Сербии Мэри Уорлик, заместителя помощника госсекретаря по европейским и евразийским вопросам Тину Кайданов, замминистра обороны США по вопросам международной безопасности Александра Вершбоу и многих других.

«Ключевым моментом для нас в Декларации является то, что сербское правительство отошло на полшага от конкретного обвинения в том, что международные силы в Косово нарушают резолюцию 1244 Совбеза ООН и ставят под угрозу выживание сербского населения, — докладывает Палмер. — В черновом варианте, предназначенном для принятия, отмечается, что «некоторые международные миссии, развернутые в Косово на основании решений или санкций ООН, некоторыми своими действиями нарушают нейтрально-статусную структуру, предписанную резолюцией 1244 (СБ ООН) и поддерживающие акты, таким образом, подвергая опасности права и выживание сербского населения и интересы Сербии в крае».

Для Госдепа было важно, чтобы критика со стороны депутатов во время обсуждения в парламенте была направлена на правительство Сербии, а не на Соединенные Штаты, международное сообщество, ЕС или НАТО.

«Никто из выступающих от правительства не назвал Соединенные Штаты напрямую», — с удовлетворением констатировал Палмер.

«Мы будем продолжать следить за ходом обсуждения и информировать всех, кто скопирован в этом сообщении, о любых новых событиях, — пишет в своем донесении Палмер. — Вполне возможно, что президент Тадич выступит в конце прений, и мы сообщим о его комментариях (если таковые имеются) рано в воскресенье по белградскому времени».

Письмо, напомним, было датировано 29 июля. А 1 августа НАТО приступил к расчистке сербских баррикад, а Белград передал контроль над погранпереходами тем самым «международным силам».

Как следует из последующей переписки Клинтон, в Госдепе желали услышать отчет от министра иностранных дел Сербии Вука Еремича или президента Тадича о том, как они выполнили свои «договоренности» с США. В итоге, договоренность о таком телефонном звонке между Клинтон и Тадичем была достигнута.

«Цветная» команда по продвижению интересов США

Вообще, нужно подчеркнуть, что все без исключения участники «закулисья» этой внеочередной парламентской сессии в сербском парламенте сами по себе опытнейшие политтехнологи разнообразных «цветных революций». К примеру, не сильно известная простым людям экс-посол США в Косово Тина Кайданов, занимающая при Трампе пост помощника государственного секретаря по военно-политическим вопросам, обильно «наследила» в Армении, Грузии и других странах постсоветского пространства. Стоит ли удивляться после этого непрекращающимся припадкам русофобии и перманентным «революциям» в этих странах?

В 2017 году Кайданов приезжала и на Украину. Тогда представитель Госдепа заявила, что «Украина была и остается приоритетом повестки дня администрации США», отметила важность дальнейшего продвижения внутренних реформ, неизменность твердой поддержки со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также пообещала военную помощь от США. Вскоре эта «военная помощь» в виде реактивных гранатометов PSRL широко применялась батальоном «Азов» к востоку от Мариуполя.

Другой коллега спецагента Секстона, тесно работавший с ним, — это уже упомянутый Александр Вершбоу. В отличие от Кайданов или Секстона, Вершбоу хорошо известен в России. В первой половине 2000-х Вершбоу занимал должность посла США в РФ, затем стал послом в Южной Корее, а в 2012 году стал заместителем генерального секретаря НАТО. Вершбоу открыто называет Россию военным и политическим противником и является убежденным сторонником санкционного давления.

Что касается Томаса Кантримена, Клинтон высоко оценила его усилия по установлению проамериканского правительства в Сербии и ходатайствовала перед президентом Обамой о повышении своего сотрудника в должности. В конце сентября 2011 года Сенат утвердил Кантримена в качестве заместителя госсекретаря по международной безопасности, и есть все основания считать, что Секстон сыграл в продвижении этого высокопоставленного американского дипломата положительную роль. Возможно, именно Кантримен и был неформальным руководителем Секстона в Госдепе, поскольку официально возглавляющий департамент по управлению Бюро региональной безопасности Патрик Кеннеди из решения этих деликатных вопросов был совершенно исключен и в переписке никак не отмечен.

Зачем Госдеп устраивал гей-парады в Сербии

Это лишь один из ярких примеров тех внешнеполитических задач по установлению и поддержанию лояльного проамериканского правительства, в которых активно участвовал спецагент Секстон. Другая деятельность Госдепа в Сербии была не менее деструктивной. Возглавляемое Секстоном Бюро региональной безопасности (RSO) посольства США активно работало не только с сербскими политиками, но и с гражданскими активистами, «протестным электоратом» и сексуальными меньшинствами.

Организация так называемых «Парадов гордости» — излюбленный прием Госдепа. В Вашингтоне постоянно прорабатываются новые сценарии использования лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, работают специальные группы по вопросам ЛГБТ-сообщества. Как раз на одной из фотографий со встречи этой рабочей группы в августе 2016 года Стивен Секстон был впервые подписан на сайте Госдепа собственным именем. Благодаря чему мы и смогли понять, как выглядит этот засекреченный спецагент.

Буквально через пару месяцев после описанного выше внеочередного заседания сербского парламента, при личной поддержке посла США в Сербии Мэри Уорлик, участвовавшей в переписке с Клинтон, в Белграде было намечено проведение очередного гей-парада.

Посол Уорлик и ранее принимала участие в белградском гей-параде. Так, в 2010 году она совершенно открыто возглавляла колонну из четырех сотен ЛГБТ-активистов. Вместе с ней шли глава делегации ЕС в Сербии, посол Нидерландов, заместитель посла Германии и дипломаты из Австрии, Испании, Швеции и Великобритании. Тогда полиции едва удалось сдержать несколько тысяч возмущенных сербов, пытавшихся разогнать шествие.

Секстон от имени своего подразделения разместил на сайте посольства анонс мероприятия, в котором в очень завуалированной манере преподносились инструкции по фактической организации массовых беспорядков. В виде абстрактного «предупреждения» американским гражданам в Белграде на сайте посольства США можно было узнать точное время начала мероприятия, где будут выставлены полицейские кордоны, а также, где именно удобнее собираться тем, кто собирается атаковать «сексуальную оппозицию».

Однако из-за реально накалившейся обстановки в городе, грозившей перерасти в самые жестокие столкновения с полицией и человеческими жертвами, власти Белграда, несмотря на возражения дипмиссии США, отменили гей-парад в самый последний момент.

Этот маневр посольство США повторило летом 2019 года в Москве, когда опубликовало в соцсетях подробный маршрут незаконного митинга с призывом в конце избегать шествия. «Но, как мы понимаем, 90% информации как раз призывало людей подключиться к этому мероприятию», — комментировала ранее деятельность посольства США официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Месть» Клинтон России за провал на выборах в США

Как мы видим, всеми необходимыми технологиями по дестабилизации общества спецагент Секстон владеет в полной мере. Вполне логично предположить, что, работая долгие годы под руководством таких одиозных американских политиков, как Вершбоу или Клинтон, Стивен Секстон продолжает продвигать их агрессивную антироссийскую линию. Видимо, Хиллари Клинтон так и не смогла смириться с позорным проигрышем Трампу на президентских выборах в США в 2016 году, и возлагает «вину» за свой провал на Россию. Теперь она вполне может использовать любые имеющиеся в ее арсенале инструменты, включая финансирование российских «оппозиционеров» и организацию массовых беспорядков в качестве своей «мести» России и демонстрации силы.