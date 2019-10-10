Восемь человек погибли в результате обстрела турецкой армии в районе Хасаки

Дамаск, 10 октября. Восемь человек погибли и 20 человек получили ранения в результате обстрелов ВС Турции, произошедших в Камышлы, Дербасии и Рас-аль-Айне на севере провинции Хасака. В ходе обстрела также были повреждены важные объекты инфраструктуры, в том числе плотины, электростанции и водопроводные станции, которые обеспечивают жизнь миллионам жителей. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Наш корреспондент заявил, что турецкий режим усилил свою агрессию в городе Рас-эль-Айн в северо-западной части провинции Хасака, обстрелы имели место в ряде деревень и поселков в окрестностях провинции, а также в районе Тель-Абьяда в северной части Ракки.

Интенсивные артиллерийские обстрелы также были зафиксированы в деревнях Мушаррафа, Хирбат-аль-Банат, Асадия, Бир-Ноух, Алок, Халат-аль-Азин, Талагат-Али-Халат и других населенных пунктах.

Кроме того, турецкие силы продолжают наносить удары по артиллерийскому и авиационному центру ополчения в деревне Мулла Аббаш к северу от города Кахтания и в городе Айн-Дивар в деревне Маликия, возобновив обстрел в городе Рас-эль-Айн, причинив большой ущерб местным жителям.

Напомним, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против курдского ополчения на территории сирийской республики. Эта операция получила имя «Барыш пынары» или «Источник мира».

Сирийское правительство со своей стороны раскритиковало решение турецкого лидера, назвав его нарушением международного права. Министерство иностранных дел САР подтвердило свою решимость противостоять турецкой агрессии всеми законными средствами. Официальный источник в министерстве также заявил, что агрессивное поведение турецкого режима ясно показывает экспансионистские амбиции Анкары на территории сирийской республики и не может быть оправдано ни под каким предлогом.