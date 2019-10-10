ФАН раскрывает факты финансирования ФБК из-за рубежа

Министерство юстиции Российской Федерации 9 октября включило так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» скандально известного блогера Алексея Навального в реестр некоммерческих организаций, которые выполняют функции иностранного агента. Федеральное агентство новостей представляет факты зарубежного финансирования ФБК.

«9 октября 2019 года на основании федерального закона «О некоммерческих организациях» некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» включена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Факт соответствия организации признакам НКО, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», — говорится в сообщении российского Минюста.

Речь идет об американской фирме Star-Doors.Com, зарегистрированной во Флориде в 2016 году Юрием и Юлией Маслиховыми. Компания производит и устанавливает раздвижные двери.

Также, по информации Минюста РФ, ФБК спонсировал испанский бизнесмен Роберто Фабио. Как сообщает RT, бизнесмену могут принадлежать две фирмы — Moto Auto Monda SL, занимающаяся продажей транспортных средств, и строительная компания Fabrilad Contratas SL.

Как выяснило Федеральное агентство новостей, ФБК финансировали из Франции (2 спонсора), Швеции (3), Белоруссии (6), Израиля (10), Чехии (11), Великобритании (12), Германии (13), США (14), Австрии (16), Ирландии (17) и ряда арабских стран (8).

Финансирование иностранцами

Финансирование ФБК из Франции иностранцем Саймоном Блюдзем, окончившим СПбГУ:

Финансирование ФБК из Швеции уроженкой Латвии (родной город Юрмала), Ольгой Петтерсон:

Участие русскоязычного арабского блогера D.Tube (Дхаяб Шаиф) в кампании #ЯФинансируюНавального, направленной на подтверждение финансирования ФБК ее участниками:

Финансирование ФБК гражданами Республики Беларусь из-за рубежа. Это топ-менеджер по нефтегазу в Лондоне, подписанный в Twitter как ed-cher, и некий Дмитрий Жур:

Финансирование эмигрантами

Место жительства спонсора ФБК в Израиле (Рамат-Ган):

Место жительства спонсора ФБК Дмитрия Тихомирова в Чешской Республике. Причем он и его жена финансируют Навального на регулярной основе.

Некий Alexandr Waal осуществляет финансирование ФБК в британских фунтах:

Финансирование ФБК лицами, проживающими в ФРГ (Мюнхен и Штутгарт). Это Константин Жуков и Сергей Кунз.

Финансирование ФБК лицами, проживающими в разных городах Соединенных Штатов Америки. Среди закинувших «донат» Навальному — пользователи под никами Кэтти Луиза Монтана и urban cowboy.

Еще один спонсор ФБК Mischa Blokhmansson проживает в Австрии (Вена) и Германии (Берлин). Является эмигрантом из Санкт-Петербурга (Россия). Про свой родной город отзывается крайне негативно.

Максим Гробовой, проживающий в Ирландии (Дублин), также является спонсором ФБК:

В рамках расследования вмешательства Соединенных Штатов в дела России ФАН выяснило, что в разгар массовых беспорядков в столице перед выборами в Мосгордуму офис ФБК посещал глава Бюро региональной безопасности посольства Госдепартамента США в Москве Стивен Секстон. Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в интервью нашему агентству не исключил, что визит американца был продиктован стремлением Вашингтона замести следы американского финансирования структуры Алексея Навального.