Зеленский назвал прекращение войны в Донбассе своей миссией

Киев, 10 октября. Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей миссией на посту главы государства прекращение войны в Донбассе. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Киеве.

«Главная моя цель — я хочу прекратить войну, я думаю, именно это моя миссия», — заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что он понимает, что некоторые жители Донбасса могут ощущать себя украинцами, а некоторые — нет. Он подчеркнул, что те, кто чувствует себя украинцами, должны иметь возможность «вернуться на Украину».

«Если в Донбассе человек думает, что не украинец, я не могу влезть в его мозг. Те, кто чувствуют себя украинцами, они должны знать, что мы их не оставляем, мы их не бросим», — добавил Зеленский.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственной переворот и к власти пришло новое руководство. Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новым властям, объявили о формировании ЛНР и ДНР. В ответ Киев развернул против республик Донбасса военную операцию. По последним данным ООН, жертвами внутриукраинского конфликта стали более 13 тысяч человек.

Ранее стороны конфликта договорились о начале отвода войск в Донбассе. Там же контактной группой по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе была согласована «формула Штайнмайера».