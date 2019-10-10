Юмашева исключила, что США не знали о ее депутатском статусе

Москва, 10 октября. Депутат Государственной думы России Инга Юмашева исключила вероятность того, что при задержании американская сторона не знала о том, что она парламентарий. Об этом депутат сообщила в ходе заседания комитета Госдумы по международным делам, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«У меня с собой был полный набор документов, который я продемонстрировала сотрудникам таможенной пограничной службы», — рассказала Юмашева.

При этом она уточнила, что зеленый паспорт ей был выдан по запросу на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина.

«(У меня были. — Прим. ФАН) зеленый паспорт и, соответственно, депутатское удостоверите и депутатский значок. Поэтому сказать что они не знали, о том, что я парламентарий — это просто наивно», — заявила Юмашева.

Напомним, Инга Юмашева летала в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс», целью которого является укрепление взаимопонимания между народами РФ и США. По прибытии в аэропорт Нью-Йорка она была допрошена сотрудником ФБР.

Впоследствии стало известно о намерении руководства Госдумы обратиться к руководству Конгресса США для оценки инцидента. Также было принято решение отменить ранее запланированные командировки российских депутатов в США.