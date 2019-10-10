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Зеленский в Киеве проводит пресс-марафон на рынке

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Зеленский в Киеве проводит пресс-марафон на рынкеКиев, 10 октября. Президент Украины Владимир Зеленский решил пообщаться с представителями СМИ в необычном формате и устроил встречу в новом гастрономическом пространстве столицы страны — Kyiv Food Market.

Журналисты уже успели окрестить событие «встречей на рынке», поскольку местом для проведения был выбран недавно открытый и вызвавший немало дискуссий Kyiv Food Market.

Общение со СМИ Зеленский начал с напоминания о том, что его выбрали как президента, который остановит войну, и не откажется от своих обещаний. Он также прокомментировал ситуацию в Станице Луганская.

«Войну нужно выигрывать, другого выхода я не вижу», — заявил президент.

Зеленский также рассказал, что его июльский телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, стенограмма которого была неожиданно для украинской стороны обнародована Белым домом, никак не повлиял на отношения двух стран, которые давно уже были «уставшими».

Зеленский в Киеве проводит пресс-марафон на рынкеГлава Украины объяснил, что хотел всего лишь «затащить» Трампа в свою страну, чтобы познакомить его с ней и со своей командой.

По поводу дальнейших реформ на Украине Зеленский заявил, что нынешний парламент — самый быстрый и эффективный за всю историю страны, однако законы все еще принимаются очень медленно, и причиной этого являются существующие процедуры.

«Когда я пришел, я думал, что на следующий день мы будем всех сажать. Но мне сказали, что президент не может влиять на правоохранительные органы. Но я могу собирать совещания? Я могу, если вижу, что по улице ходит бандит, сообщить правоохранителям?.. То есть я еще должен подбирать слова», — сказал глава государства.

Так Зеленский ответил на вопрос об обещании, что с приходом весны на Украине начнут сажать преступников, а по факту за решеткой оказался едва ли не единственный Сергей Пашинский. Украинский лидер сообщил, что сейчас «контрольный чекпойнт» назначен на 1 ноября.

Что касается встречи в «нормандском формате», то президент пояснил, почему так торопится с ее проведением. По его словам, каждые два дня на Донбассе погибает один военный, и такая ситуация недопустима.

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Источник: Vesti.ua
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