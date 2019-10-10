Зеленский в Киеве проводит пресс-марафон на рынке

Киев, 10 октября. Президент Украины Владимир Зеленский решил пообщаться с представителями СМИ в необычном формате и устроил встречу в новом гастрономическом пространстве столицы страны — Kyiv Food Market.

Журналисты уже успели окрестить событие «встречей на рынке», поскольку местом для проведения был выбран недавно открытый и вызвавший немало дискуссий Kyiv Food Market.

Общение со СМИ Зеленский начал с напоминания о том, что его выбрали как президента, который остановит войну, и не откажется от своих обещаний. Он также прокомментировал ситуацию в Станице Луганская.

«Войну нужно выигрывать, другого выхода я не вижу», — заявил президент.

Зеленский также рассказал, что его июльский телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, стенограмма которого была неожиданно для украинской стороны обнародована Белым домом, никак не повлиял на отношения двух стран, которые давно уже были «уставшими».

Глава Украины объяснил, что хотел всего лишь «затащить» Трампа в свою страну, чтобы познакомить его с ней и со своей командой.

По поводу дальнейших реформ на Украине Зеленский заявил, что нынешний парламент — самый быстрый и эффективный за всю историю страны, однако законы все еще принимаются очень медленно, и причиной этого являются существующие процедуры.

«Когда я пришел, я думал, что на следующий день мы будем всех сажать. Но мне сказали, что президент не может влиять на правоохранительные органы. Но я могу собирать совещания? Я могу, если вижу, что по улице ходит бандит, сообщить правоохранителям?.. То есть я еще должен подбирать слова», — сказал глава государства.

Так Зеленский ответил на вопрос об обещании, что с приходом весны на Украине начнут сажать преступников, а по факту за решеткой оказался едва ли не единственный Сергей Пашинский. Украинский лидер сообщил, что сейчас «контрольный чекпойнт» назначен на 1 ноября.

Что касается встречи в «нормандском формате», то президент пояснил, почему так торопится с ее проведением. По его словам, каждые два дня на Донбассе погибает один военный, и такая ситуация недопустима.