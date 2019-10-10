Москва, 10 октября. В Евразийской экономической комиссии предложили правительству России ограничить концентрацию вредных веществ в растительных маслах, в том числе пальмовом. Об этом говорится в решении председателя коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна.

Отмечается, что содержание «глицидиловых эфиров жирных кислот в пересчете на глицидол и 3-монохлорпропандиол» нужно установить в расчете не более одного миллиграмма на килограмм.

«Опасное» пальмовое масло хотят запретить в России. Речь идет о вредных примесях, канцерогенах, которые появляются в процессе высокотемпературной обработки растительных масел и жиров. Как пишет РБК, при переработке пальмового масла данное вещество может образовываться в большом количестве — до 10,52 миллиграмма на килограмм.

В июле Госдума лишила пальмовое масло налоговых льгот в России. Ко всем операциям по реализации пальмового масла в России теперь будет применяться стандартная ставка НДС 20% вместо 10%. Введение 20%-ной ставки на пальмовое масло направят на развитие молочного животноводства в России — так депутаты решили поддержать отечественных животноводов. Добавим, что отмена льготы для пальмового масла принята Госдумой одновременно с установлением пониженной ставки НДС в размере 10% в отношении операций по реализации фруктов и ягод, включая виноград.

Отметим, с 1 июля вступили в силу новые правила продажи молока и молочной продукции: продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться на полках. То есть, на те продукты, где нет заменителя молочного жира, будет нанесена соответствующая надпись.