Гоген Солнцев купил престарелой жене гроб в подарок

Москва, 10 октября. Шоумена Гогена Солнцева засекли в салоне ритуальных услуг в Москве. Оказалось, что он присматривает гроб для своей жены-пенсионерки Екатерины Терешкович.

По словам продавцов, Гоген выглядел очень подавленным и заявил им, что ищет «гроб для Кати». Отметим, что он и раньше говорил, что у Терешкович проблемы со здоровьем. Не исключено, правда, что Солнцев несколько преувеличивает и просто хочет лишний раз привлечь внимание к своим странным отношениям с пожилой женщиной.

«Прекратите мне звонить: нет вашей Кати, нет ее!» — эмоционально закричал он на вопросы журналистов о состоянии здоровья Терешкович.

Неудивительно, что после этого возникли слухи о кончине пенсионерки. Соседки Гогена и Терешкович, увидев, что Солнцев привез домой гроб, тоже решили, что шоумен стал вдовцом. Когда они спросили его об этом, он заявил: «Бабульки, не расстраивайтесь, Катька помрет, я на вас жениться буду! Поочередно!»

Однако друг артиста Олег в комментарии изданию «Собеседник» рассказал, что «Катя жива, но находится на последнем издыхании». А Гоген, по его словам, купил гроб, потому что хотел припугнуть супругу, которая «беспробудно пьет».

«Порой пьяная набрасывается на Гогена, требует исполнять супружеский долг! А он в ужасе бежит от нее, закрывается в ванной и спит там», — поделился он.

Олег добавил, что Солнцев ходил к гадалкам, и те предупредили, что Терешкович осталось недолго. После этого Гоген стал суетиться, хотел, чтобы она переписала на него квартиру, потому что не хочет судебных тяжб с дочерью Екатерины.