Чипы ГЛОНАСС установят на ввозимые в Россию товары

Москва, 10 октября. Чипы ГЛОНАСС установят на товары, которые будут ввозить в Россию. Об этом говорится в стратегии развития Минтранса, документ находится в распоряжении Федерального агентства новостей.

Планируется «создание системы отслеживания перевозок товаров с применением средств идентификации (пломб)». Она будет «функционировать на основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС)».

Глобальная спутниковая система позволяет отслеживать автомобили, которые занимаются перевозками. Все перемещения фиксируются и контролируются, регулируется скорость, время работы водителя.

По словам экспертов, установка таких систем на ввозимые товары может привести к удорожанию.

«Это же все дополнительные расходы: нужно привлекать сотрудников, которые этим будут заниматься, вот эти пломбы заказывать, платить за них. То есть в итоге стоимость на товары может увеличиться еще на 10%», — считает сопредседатель комитета по вопросам обеспечения безопасности в сфере предпринимательской деятельности «Международного конгресса промышленников и предпринимателей» Александр Ионов.

Кроме того, под угрозой может оказаться транзит из-за риска дополнительных издержек.

Как писали СМИ ранее, Минтранс разрабатывает поправки к закону «О навигационной деятельности» в исполнение пунктов постановлений правительства об утверждении плана по устранению административных барьеров при реализации дорожных карт «Маринет» и «Автонет». Заседание рабочей группы НТИ «Маринет» (включает представителей Объединенной судостроительной корпорации, группы Fesco и др.) прошло 8 октября, ни один участник группы не поддержал новую версию.